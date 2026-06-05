Experta en contrainterrogatorios se suma al equipo legal de Maduro y Cilia Flores (VIDEO)

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La defensa de Nicolás Maduro sumó una nueva figura de peso en Estados Unidos con la incorporación de Anna Estevao, una reconocida abogada criminalista que formó parte del equipo legal que defendió al rapero Sean "Diddy" Combs.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Para la periodista de investigación Maibort Petit, la importancia de la llegada de Estevao radica en una habilidad específica: enfrentar a los testigos de la Fiscalía.

"Es una de las defensoras que acá en Nueva York ha dejado claro su experticia en relación a cómo hacer que los testigos cooperantes de la Fiscalía se desequilibren. Ella ha participado como la demoledora de los testigos", afirmó a Martí Noticias.

Petit explicó que la estrategia de Estevao consiste en someter a los testigos a contrainterrogatorios que los lleven a contradicciones o inconsistencias. "Es muy buena deshuesando, así se habla en el lenguaje interno de la Fiscalía; se deshuesan a los testigos y los dejan que prácticamente se contradigan y terminen mintiendo".

Sin embargo, Petit considera que la Fiscalía cuenta con elementos sólidos para sostener las acusaciones. "Sin duda alguna, la Fiscalía tiene todos los elementos para demostrar que es culpable. La defensa tiene varias estrategias para tumbar a la Fiscalía, pero esas estrategias muy difícilmente vayan a tener éxito".

Maduro y Flores se declararon inocentes en su primera comparecencia el 5 de enero de 2026 y han tenido audiencias previas adicionales, como la del 26 de marzo. Actualmente permanecen detenidos en Brooklyn.

La próxima audiencia está programada para el 30 de junio de 2026 y será presidida por el juez Alvin Hellerstein, donde se continuarán discutiendo mociones previas al juicio, intercambio de pruebas y otros procedimientos.

La incorporación de la experimentada abogada penalista al equipo legal de Nicolás Maduro será financiada como parte de los gastos de la defensa, explicó Petit.

"Es la misma gente que está pagando los otros. Ella pasa a ser parte del equipo de la defensa, es decir, que está incluido dentro de la misma licencia de OFAC y dentro de los mismos montos que la Procuraduría de Venezuela está desembolsando para este fin", dijo en referencia a la modificación de licencias de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de EEUU realizada en abril.

La OFAC permitió al gobierno interino de Venezuela financiar la defensa legal de Maduro y su esposa Cilia Flores con fondos generados después del 5 de marzo de 2026.