Delcy Rodríguez anuncia el fin de la Ley de Amnistía

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el jueves que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada y promulgada en febrero de 2026, “llega a su fin”.

La sustituta de Nicolás Maduro declaró: "Esta Ley de Amnistía llega a su fin. Para aquellos casos que no estaban contemplados o, mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la Ley de Amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar.”

Indicó que los casos pendientes se podrán revisar a través de otros mecanismos, como el Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la nueva Comisión para la Reforma de la Justicia Penal.

A pesar de que solo han transcurrido dos meses después de que se aprobara esta legislación, que no contempla una caducidad, y de que aún hay cientos de presos políticos tras las rejas, Rodríguez consideró que esto “ha salido muy bien” y que benefició a 8.616 personas con “libertad plena”.

Varias ONG's consideraron esta decisión como "arbitraria e inconstitucional", ya que su derogación no es competencia del Ejecutivo.

La a organización no gubernamental de derechos humanos Provea manifestó en su cuenta de X: "Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando".

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, afirmó que, de acuerdo a sus registros, menos del 25 % de las excarcelaciones que se han producido este año en el país se deben a la Ley de Amnistía.