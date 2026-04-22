Ortega lanza fuertes insultos a Trump, exiliados advierten qué se esconde tras esta retórica

Getting your Trinity Audio player ready...

Daniel Ortega lanzó el lunes fuertes insultos contra el presidente estadounidense Donald Trump y un día después, en un nuevo desafío a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro, aprobó otra concesión minera a una empresa vinculada a China. Esta postura tiene varias lecturas, según comentaron varios expertos consultados por Martí Noticias.

En un acto en Managua el dirigente sandinista de 80 años, que controla el país centroamericano desde el año 2007, retó a Trump a que demuestre que es un hombre de paz y cuestionó la salud mental del mandatario.

La arremetida de Ortega provocó reacciones diversas entre la oposición nicaragüense, en las que califican sus palabras de un acto de “torpeza” motivado por las recientes sanciones, para otras fuentes es una repetición del peculiar estilo retador y al mismo tiempo negociador que le ha permitido al líder sandinista mantenerse en el poder durante los últimos 19 años.

Para Jaime Arellano, periodista nicaragüense exiliado en Estados Unidos, los insultos de Ortega a Trump “son una torpeza y una reacción a las sanciones a sus dos hijos” y considera que Rosario Murillo juega un papel clave en el discurso de Ortega: "Podría ser que ella lo esté empujando a la teoría de poder o muerte. La gran interrogante es cómo se sentirá el Ejército de Nicaragua y si estarán dispuestos a hundirse con ellos”.

Arellano, también expreso político del régimen sandinista, apuntó que “lo peligroso para ellos es que los insultos fueron personales y la pregunta clave es ¿cómo reaccionará Trump antes los insultos de Ortega?... Ya vimos lo que le pasó a Maduro”.

Por su parte, José María Ortega vicecoordinador de la organización opositora Unión Republicana-FDN, señaló a Martí Noticias que Ortega “está en un callejón sin salida. Él ha visto la posición de Putin y Xi Jinping ante la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela. Ellos básicamente no actuaron, no hicieron nada”.

“El tirano sandinista opta por estos insultos porque sabe que ya no tienen otra opción más que correr la misma suerte que Nicolás Maduro salir en avión con toda su familia hacia cualquier destino como Rusia o Turquía que son los únicos que aparentemente podrían ofrecerle algún tipo de refugio”, apuntó el opositor.

¿Una escalada para abrir una negociación?

Por otro lado, un miembro de la diáspora nicaragüense en Costa Rica señaló a Martí Noticias que los insultos de Ortega “tienen un doble mensaje: a lo externo, hacia Estados Unidos, mostrar que su estilo de negociación es por la fuerza y a lo interno, hacia su militancia, no dar signos de debilidad”.

Esta fuente, que pidió anonimato por razones de seguridad, no cree que los insultos de Ortega sorprendan en Washington: “Hay gente en el Departamento de Estado que sabe cómo negocia y hasta donde pueden llegar”. Por el contrario, considera que el discurso de Ortega puede ser el preludio de una apertura por parte del régimen: “A lo interno de Nicaragua es probable que Ortega ofrezca adelantar las elecciones y procurar la sobrevivencia política del FSLN, a cambio de amnistía, seguridad y garantías económicas para su familia”.

“Ya lo hicieron en los noventa, si algo tiene Daniel Ortega es que es predecible porque su guion de negociación es el mismo de siempre y no sería raro que en estos meses comience a hacer cosas que todo mundo considere absurdas como aumentar la represión interna para tener ventaja en una negociación futura”, concluyó la fuente.

Otro nicaragüense radicado en Estados Unidos explicó a Martí Noticias que “Ortega sueña con tener un mano a mano con Trump mientras el mundo observa. El problema es que Nicaragua no tiene ni uranio ni petróleo. Estás son sus últimas oportunidades pues el tiempo se le está terminando y Nicaragua no es más que un actor marginal en la periferia”.

La fuente, que también pidió anonimato para poder expresarse públicamente sobre el asunto, aseguró que a Ortega “le incomoda el protagonismo de Rosario Murillo a quien no puede permitir que le robe el escenario. Si hay una confrontación o un arreglo con Washington ningún personaje, más que Daniel Ortega es digno de manejar esa situación. En su universo el resto no son más que actores de reparto”.

Nueva concesión minera

Como parte de esta estrategia de provocación y escalada, el régimen de los Ortega-Murillo habría dado un paso más en la entrega de los minerales nicaragüenses a empresas asiáticas.

Pese a las recientes sanciones de Estados Unidos, Managua otorgó una nueva concesión minera a cielo abierto, con una superficie de 49.981 hectáreas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, según publicó La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua.

Según consta en la publicación, la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó la concesión minera para el aprovechamiento de minerales en el lote denominado P10 a la empresa Nicaragua Zhongwei Minería Grupo S.A., que de acuerdo con la información de EFE y medios locales, está representada en Managua por un ciudadano chino con residencia nicaragüense.

Con esta nueva concesión, el régimen nicaragüense ha otorgado entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 75 lotes a 17 empresas chinas que ya ocuparían 1.077.448,49 hectáreas, lo que representan más del 8,5 % del territorio nicaragüense, según la Fundación del Río en un informe titulado 'Invasión minera china en Nicaragua'.