Tras emotivo abrazo a un exiliado cubano María Corina habla de su compromiso moral con Cuba (VIDEO)

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"Nadie puede asegurar quién será libre primero si Cuba o Venezuela", dijo este sábado la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado tras protagonizar un momento muy emotivo con el activista cubano Lázaro Mireles.

Mireles habló en nombre de los cubanos en el exilio cuando le pidió a la líder opositora venezolana subir al escenario para darle un fuerte abrazo.

"Yo no sé si es posible, pero yo quiero, por favor, darle un abrazo en nombre de los millones de cubanos que esperamos a libertad, a la futura presidenta de Venezuela", dijo el fundador del Movimiento Acciones por la Democracia.

Tras el abrazo fuerte y prolongado abrazo, la frontal rival del chavismo afirmó que la lucha por la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua tiene el mismo objetivo.

"Es que es la misma causa. Nadie hoy puede asegurar que Cuba será primero libre o Venezuela será libre primero. Pero te puedo asegurar que es la misma causa y que no nos vamos a detener hasta que el pueblo cubano y el pueblo nicaragüense puedan compartir un futuro pleno de democracia y libertad", manifestó la líder de Vente Venezuela.

Para sentenciar luego con un toque humano... "Esto es un compromiso de vida. Lo es del movimiento y lo es mío a título personal, contigo y con todos los cubanos".

El evento tuvo lugar durante la entrega de la Llave de Oro de la ciudad de Madrid a María Corina Machado.

La líder de la oposición venezolana dijo el sábado que había rechazado reunirse con el presidente del Gobierno español durante su visita porque este celebraba una cumbre de líderes progresistas en Barcelona.

"Yo creo que lo ocurrido en estas últimas horas en la reunión que ha tenido en Barcelona con varios dirigentes o líderes políticos de distintos países es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente", dijo Machado en un acto en Madrid.

La Cumbre de Líderes Progresistas celebrada en Barcelona los días 17 y 18 de abril tuvo entre los principales líderes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como anfitrión, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien copresidió el evento.

También participaron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Otros jefes de Estado y de Gobierno presentes fueron la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly; el presidente de Cabo Verde, José Maria Neves; el primer ministro de Albania, Edi Rama; y la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiené.