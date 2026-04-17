Machado descarta propuesta de Petro de un “cogobierno” entre el chavismo y la oposición (VIDEO)

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La líder venezolana María Corina Machado respondió desde Madrid a las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien planteó un posible “cogobierno” entre el chavismo y la oposición antes de elecciones.

El presidente de Colombia viajará a Caracas el 24 de abril, según anunció el viernes en una entrevista con la televisión estatal española, en medio de intentos del mandatario por reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La cita con la sucesora de Nicolás Maduro y hoy aliada de la Administración Trump estaba prevista para mediados de marzo en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, pero fue postergada por "fuerza mayor".

Machado rechazó la propuesta y afirmó que los venezolanos han enfrentado años de persecución y violencia del régimen, por lo que la salida debe ser una elección libre y limpia que respete la Constitución y la soberanía popular.

También cuestionó que Petro sugiera escenarios de violencia si ella regresa a Venezuela y le pidió concentrarse en buscar la paz en Colombia en lugar de “alertar o azuzar” la violencia en el país.

Según Machado, el verdadero temor del chavismo es enfrentar unas elecciones que pongan fin a los privilegios y la impunidad.