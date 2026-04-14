Díaz Balart denuncia amenazas contra candidatos a elecciones en Colombia 

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El congresista Mario Díaz-Balart, republicano de la Florida, manifestó su preocupación por la situación que vive Colombia, a poco más de un mes de que se celebren los comicios para elegir al próximo presidente.

“Me preocupa mucho la peligrosa situación en Colombia bajo la administración de Gustavo Petro, lo cual está poniendo en riesgo la estrecha relación entre EEUU y Colombia", escribió en la red social X.

"Las recientes amenazas contra líderes y candidatos, como Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella, reflejan un clima cada vez más violento, así como el deterioro de la democracia y del estado de derecho”, agregó.

El legislador hizo referencia a amenazas que han aparecido en las redes sociales contra ambos políticos, que buscan desbancar de la presidencia al candidato oficialista Iván Cepeda.

El pasado domingo, el ex presidente Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático, reposteó en X la amenazante fotografía de una corona fúnebre y un supuesto obituario de Paloma Valencia, la candidata de su propia agrupación política.

“Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?”, se preguntó Uribe.

“Asesinaron a Miguel Uribe, amenazaron a Paloma, a María Fernanda y a otros, ahora amenazan a Paloma y también a Abelardo. Rechazo total. Los ciudadanos no podemos permitir que la delincuencia siga haciendo de las suyas”, escribió en otro mensaje el ex mandatario, refiriéndose al atentado del 7 de junio de 2025 contra el precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, quien murió dos meses después, el 11 de agosto, en una clínica en Bogotá.

Por su parte, De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, también dijo que fue objeto de las mismas amenazas y se solidarizó la candidata del Centro Democrático.

“Miserables cobardes: así nos quiere ver el régimen y sus socios del narcoterrorismo a quienes luchamos por la democracia, la institucionalidad y la libertad. Toda mi solidaridad con Paloma Valencia”, comentó en X.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), la violencia ha marcado todo el proceso electoral desde el año pasado, cuando se registraron más de 100 agresiones de todo tipo contra personas que participan de diferentes comicios.

Diversos sectores de la sociedad colombiana se han pronunciado para exigirle al gobierno izquierdista del presidente Gustavo Petro que garantice el ejercicio democrático en las elecciones del 31 de mayo.