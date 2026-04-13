María Corina Machado se reúne con el presidente de Francia, Emmanuel Macron

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reafirmó este lunes su respaldo a una transición democrática “pacífica” en Venezuela tras tras recibir en el Palacio del Elíseo a la líder opositora María Corina Machado.

“Juntos, hablamos sobre su compromiso con la libertad y la importancia de lograr una transición democrática y pacífica en Venezuela que respete la voluntad de su pueblo”, señaló Macron tras el encuentro en un mensaje difundido en redes sociales.

Machado agradeció a Macron y al pueblo de Francia por el respaldo a la causa democrática venezolana. “Hemos recorrido una travesía larga y dolorosa, y finalmente, estamos muy cerca de la libertad”, dijo.

Venezuela “será una nación de hombres y mujeres libres e iguales, próspera, segura y fraterna”.

La visita de Machado a Francia forma parte de una gira por Europa que incluye paradas en España y Países Bajos, donde continuará sus contactos con líderes políticos y la diáspora venezolana.

En declaraciones recientes, la opositora y Premio Nobel de la Paz, aseguró que la sociedad venezolana está preparada para un cambio político. “No hay otra sociedad en el mundo que esté tan lista para una genuina transición democrática como la venezolana”.