“Enseguida que vio la bandera cubana se acercó a nosotros", cubanos reciben a María Corina Machado

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Un grupo de activistas cubanos participó este viernes en Madrid en un encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado, entre ellos Amelia Calzadilla, coordinadora de programas de la organización Ciudadanía y Libertad, quien ofreció detalles del intercambio a Martí Noticias.

El evento tuvo lugar en la sede nacional del Partido Popular, con la presencia de su líder Alberto Núñez Feijóo y la dirigente Cayetana Álvarez de Toledo.

“Fue un encuentro que se organizó en la sede del Partido Popular Nacional, aquí en Madrid… se había invitado a una parte de la diáspora venezolana junto a algunos representantes políticos”, explicó Calzadilla.

La activista precisó que la participación cubana fue limitada, pero significativa. “En total éramos cinco cubanos los que estábamos ahí”, dijo, mencionando entre ellos a Yoelkis Torres Tápanes, Lázaro Mireles, Maddiel Jorge Castro y Mario Sergio Viamontes, además de ella.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Machado identificó a los cubanos presentes. “Enseguida que vio la bandera cubana se acercó a nosotros, nos agradeció que estuviéramos ahí con ella”, relató.

Durante el acto, Feijóo expresó su respaldo a la opositora venezolana y cuestionó la permanencia en el poder del mandatario Nicolás Maduro. Según Calzadilla, el líder del Partido Popular “ratificó que su partido había ganado las elecciones y que era una vergüenza cómo Maduro había usurpado el poder”.

Asimismo, señaló que desde esa organización política se pidió que Machado pueda regresar a Venezuela y asumir el gobierno. “Exigía que ella pudiera regresar a Venezuela y que pudiera gobernar realmente”, añadió.

Machado ofreció un discurso que Calzadilla calificó como “muy bonito y muy motivador”, en el que llamó a la unidad del exilio. “Pidió a los venezolanos que, una vez que finalmente ganaran, regresaran junto con ella para reconstruir el país”, afirmó.

El encuentro, que se extendió por más de dos horas, forma parte de la agenda internacional de la opositora venezolana e incluyó también actividades posteriores con autoridades locales y medios de prensa.

En una publicación en redes sociales, Calzadilla resaltó el simbolismo del encuentro entre cubanos y venezolanos. “Pudimos expresar la admiración y el respeto que sentimos como cubanos por su lucha y coraje… qué lindo sentir nuestras dos comunidades juntas, celebramos y hasta lloramos”, escribió.

El evento evidencia la cercanía entre sectores del exilio cubano y venezolano, que coinciden en la necesidad de impulsar cambios políticos en sus países a través de la presión internacional y la movilización ciudadana.