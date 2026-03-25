María Corina Machado en Houston: “La lucha por Venezuela también es por Cuba libre y el hemisferio”

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La dirigente opositora venezolana María Corina Machado protagonizó una jornada política en Houston donde combinó un mensaje a la diáspora con su participación en el evento sobre energía más relevante del mundo, CERAWeek 2026.

Ante una multitud de venezolanos, entre otros latinoamericanos, Machado aseguró que la lucha democrática que lidera trasciende las fronteras de su país.

“Es una lucha por Venezuela, pero también por Cuba libre, por Nicaragua libre y por un hemisferio libre”, dijo.

Durante el acto, la dirigente opositora levantó una bandera cubana con el símbolo “SOS”, en medio de gritos de apoyo de los asistentes que coreaban mensajes a favor de la libertad en la región.

La actividad formó parte de una agenda que incluyó encuentros con la diáspora, a quienes llamó a organizarse de cara a un eventual proceso electoral en el exterior, insistiendo en la necesidad de condiciones democráticas reales.

Machado también abordó el tema de la transición política en Venezuela. Al ser consultada sobre si el proceso sería similar al de otros países, respondió enfática: “La transición en Venezuela será a la venezolana”.

Horas antes, la dirigente participó como invitada en CERAWeek, considerada la principal cumbre energética global, que reúne a líderes políticos, empresarios y expertos del sector.

En ese foro, Machado presentó una propuesta para transformar la industria petrolera venezolana basada en apertura a la inversión privada, la seguridad jurídica y la transparencia institucional.

Entre sus planteamientos, destacó la reestructuración del sector hidrocarburos, la reducción del rol del Estado y la creación de un marco atractivo para inversionistas internacionales, con el objetivo de recuperar la producción petrolera del país.

Su intervención ocurre en un contexto de alta atención internacional sobre Venezuela, en medio de cambios políticos y el interés de grandes compañías petroleras en un eventual retorno al mercado venezolano.

Machado cerró su mensaje en Houston insistiendo en que el proceso venezolano tiene implicaciones regionales y que, a su juicio, el futuro democrático del país impactará directamente en el equilibrio político del continente.