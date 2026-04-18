Exilio nicaragüense recuerda la rebelión de abril de 2018; Rubio anuncia sanciones

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El 18 de abril de 2018 marcó el inicio de un movimiento de protesta que, desde entonces, demanda libertad y democracia frente al régimen sandinista de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, en el poder a toda costa tras 19 años en control.

Las manifestaciones ciudadanas iniciadas aquel día cambiaron la vida de más de 300 familias que perdieron a seres queridos debido a la brutal represión gubernamental, mientras miles de opositores fueron encarcelados y otros cientos de miles han tenido que salir al exilio a lo largo de estos ocho años.

Un miembro de la diáspora nicaragüense en Costa Rica, que solicitó el anonimato por cuestiones de seguridad, recordó a Martí Noticias que “a principios del mes de mayo comenzamos a escuchar del ingreso de nicaragüenses que venían huyendo de la represión desencadena el 18 de abril en Nicaragua y se concentraron en el parque La Merced en el centro de San José y vimos que había una gran cantidad de personas algunos inclusive estaban heridos”.

Desde 2018, Costa Rica ha sido el principal destino de los solicitantes de refugio, con más de 300,000 nicaragüenses buscando protección internacional en ese país vecino.

La misma fuente señaló que la presencia de nicaragüenses en Costa Rica se redujo mucho con el parole humanitario de EE.UU. y el plan de España de recibir refugiados. Así mismo, señala que el exilio nicaragüense en ese país “ahora tiene poca actividad política y más aún cuando se tiene evidencia de que hay grupos dirigidos desde Managua para eliminar o amedrentar a la oposición aquí en Costa Rica”.

La lucha por la memoria y la justicia

En declaraciones a Martí Noticias, Roberto Dávila recordó el asesinato de su hijo Kevin Dávila López: “Para mi familia, cada aniversario del 18 de abril no es solo una fecha en el calendario, es una herida abierta que sigue recordándonos lo que perdimos y lo que nos arrebataron”.

Dávila, ahora exiliado en España, denuncia que “la dictadura sandinista dio la orden a un francotirador que disparó a mi hijo en la sien cayendo cerca de la universidad UPOLI” en Managua.

“Es un día de duelo, pero también de dignidad. Recordamos a nuestros hijos e hijas no como víctimas solamente, sino como jóvenes llenos de vida, con sueños, con futuro” agregó Dávila quien forma parte de la Asociación Madres de Abril (AMA) que reúne a familiares de las víctimas mortales de la represión gubernamental de 2018 en Nicaragua.

“Las madres y padres de abril hemos convertido el dolor en memoria activa. Mantenemos vivos a nuestros hijos a través de nuestras voces, contando sus historias, denunciando lo que ocurrió y exigiendo justicia en cada espacio posible” indicó AMA.

A 8 años de la rebelión de abril, AMA señaló que “la memoria no es solo recordar, sino resistir al olvido que se nos quiere imponer. A pesar del exilio, la persecución o el miedo, seguimos alzando la voz. Porque olvidar sería traicionar a las víctimas”.

Por eso, AMA pide a la comunidad internacional que “no normalice lo que ha ocurrido en Nicaragua. Que no haya indiferencia” porque según refirieron “no pedimos compasión, pedimos coherencia y compromiso con los derechos humanos. Porque lo que pasó en Nicaragua no puede repetirse ni quedar en la impunidad”.

La esperanza de recuperar la patria

Para Kevin Solís, un joven nicaragüense exiliado en España, el 18 de abril “es una fecha para recordar que tenemos que ser fuertes y constantes en esta lucha por recuperar lo que nos arrebataron” en referencia a sus estudios universitarios truncados y un proyecto de vida en Nicaragua.

Sin embargo, lleno de optimismo, Solís considera que “estamos a nada de recuperar la patria y regresar para hacer una gran manifestación en Managua y en cada rincón del país”. Además agrega que “los movimientos del presidente Trump en Cuba y en Venezuela son muy esperanzadores para nosotros los nicaragüenses”.

Un abril distinto

En ese sentido, el abogado especialista en derechos humanos Uriel Pineda, señaló a Martí Noticias que “este abril es distinto porque la política exterior de Estados Unidos, específicamente la de Donald Trump, hace que este abril sea el abril que menos seguro se siente el régimen en la permanencia del poder”.

Para Pineda “el estallido social de hace ocho años puso en jaque al régimen con una clara posibilidad de su derrocamiento, pero después del 2018 contra pronóstico, el régimen de alguna manera logró sobrevivir y se ha atornillado al poder, es decir esa amenaza de alguna manera se desvaneció”.

“Pero a diferencia de 2018 ya no es un factor interno sino externo el que amenaza al régimen y esa es la principal diferencia. Es un contexto que preocupa mucho al régimen y ve una amenaza como nunca antes vista a su continuidad, concluyó Pineda.

Precisamente este mismo sábado, el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio anunció en su cuenta en X que “La administración Trump sigue responsabilizando a la dictadura de Murillo-Ortega por las brutales violaciones de derechos humanos cometidas contra los nicaragüenses. Designo al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por su participación en dichas violaciones”.

Hace unos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en un comunicado que “la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo una de las más graves de la región, en un contexto en el que se ha consolidado una concentración absoluta del poder en el entorno familiar Ortega-Murillo”.

La CIDH también recordó que “al menos 46 personas se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad en la actualidad, en condiciones contrarias a la dignidad humana”.