Dictador bielorruso Lukashenko advierte a EEUU sobre una guerra con Cuba

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El dictador bielorruso Aleksandr Lukashenko advirtió a Estados Unidos sobre las posibles repercusiones de una guerra con Cuba, y llamó a la administración del presidente Donald Trump a "establecer relaciones" normales con el régimen de la isla y otros países del hemisferio.

En una entrevista con el canal estatal ruso Russia Today, el viejo aliado de Vladimir Putin señaló que "si se entrometen en Cuba y empiezan una guerra contra los cubanos, la historia demuestra que las cosas no terminarán bien para ti".



Según el gobernante bielorruso, siempre habrá países que, "discretamente y con calma, apoyarán a Cuba". Añadió que sería difícil predecir cómo se desarrollarían los acontecimientos.

Lukashenko aludió a la ubicación geográfica de Cuba, y como esta, a diferencia de Irán, no es relevante para EEUU. "Cuba está justo en el patio trasero de Estados Unidos, no muy lejos de la casa de Donald Trump. ¿De verdad la necesitan? Por supuesto que no", señaló en sus declaraciones a RT.

El dictador bielorruso, que ha reforzado la cooperación militar con La Habana en los últimos años, dijo que Estados Unidos debería establecer lo que llamó "relaciones normales" con países como Cuba, México, Nicaragua y Venezuela.



En estos países, "la mayoría de la gente entiende lo que representa Estados Unidos, y es necesario establecer relaciones normales con los estadounidenses", apuntó. "Pues bien, adelante, establezcan esas relaciones", invitó Lukashenko.

Al respecto, dijo que el gobierno de EEUU debería liberar a Nicolás Maduro: "No hay necesidad de admitir errores ni nada por el estilo. Den marcha atrás y liberen a este hombre; lleguen a un acuerdo con Venezuela", sugirió.

En la entrevista, el bielorruso acusó a Trump de ser "el verdadero dictador". Según dijo, él carece de "los recursos para dictar". En cambio, Trump "sí los tiene, y él dicta: en Venezuela, en Cuba, intenta dictar, en Irán, en China; intenta imponer algo a todos los países", afirmó.

Lukashenko ha sido el primer y único presidente de Bielorrusia desde la creación del cargo en 1994. Su régimen ha sido ampliamente criticado por reprimir a la oposición interna, con el encarcelamiento de más de mil presos políticos.

Sviatlana Tsikhanouskaya, cuyo esposo fue encarcelando por el régimen de Lukashenko, logró levantar un movimiento opositor que se impuso en las elecciones presidenciales del 2020, pero su victoria no fue reconocida y el dictador continuó en el poder. Desde entonces, Tsikhanouskaya preside el Gabinete Unido para la Transición en Bielorrusia, que ha logrado organizarse como gobierno en el exilio.

El año pasado, tras un acuerdo con el presidente Trump, Bielorrusia liberó a 14 presos políticos, entre ellos al esposo de Tsikhanouskaya, Siarhei Tsikhanousky, detenido en mayo de 2020 mientras intentaba postularse a la presidencia contra el líder autoritario.