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Delcy Rodríguez advierte a beneficiados por amnistía: “no vuelvan al conflicto”

Delcy Rodríguez advierte a beneficiados por amnistía: “no vuelvan al conflicto”
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Delcy Rodríguez advierte a beneficiados por amnistía: “no vuelvan al conflicto”

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó una advertencia a quienes han sido beneficiados por la Ley de Amnistía. Durante un encuentro con líderes religiosos en Miraflores, aseguró que algunas de esas personas estarían promoviendo nuevamente la confrontación política.

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