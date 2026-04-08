Delcy Rodríguez advierte a beneficiados por amnistía: “no vuelvan al conflicto”
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó una advertencia a quienes han sido beneficiados por la Ley de Amnistía. Durante un encuentro con líderes religiosos en Miraflores, aseguró que algunas de esas personas estarían promoviendo nuevamente la confrontación política.
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