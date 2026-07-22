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Díaz-Balart: Informe demuestra que esta administración no está dispuesta a esconder la verdad

Díaz-Balart: Informe demuestra que esta administración no está dispuesta a esconder la verdad
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Díaz-Balart: Informe demuestra que esta administración no está dispuesta a esconder la verdad

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El Congresista Federal por la Florida, Mario Díaz-Balart, considera que el informe "Cuba, la capital del comunismo del Siglo XXI", publicado por el Departamento de Estado, demuestra que el régimen de La Habana no solamente ha destruido a Cuba, también ha dañado otros países incluyendo EEUU. 

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