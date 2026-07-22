Familias vulnerables de Alquízar y Bejucal reciben ayuda humanitaria de Estados Unidos. ¿Cómo acceder a esta asistencia?
Los primeros módulos de ayuda humanitaria enviados por Estados Unidos a la población cubana ya están en la isla. El jefe de la Misión norteamericana en Cuba, Mike Hammer, sostuvo un encuentro con la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal Martínez. ¿Cómo acceder a esta asistencia?
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