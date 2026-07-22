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Excongresista Ros-Lehtinen, oradora principal en Cumbre sobre naciones cautivas

Ileana Ros-Lehtinen
Ileana Ros-Lehtinen

Sumario

  • Ileana Ros-Lehtinen inauguró la Cumbre de Naciones Cautivas organizada por la Fundación Víctimas del Comunismo, junto a líderes de organizaciones promotoras de la democracia.
  • La ex congresista expresó su esperanza de que el comunismo sea erradicado de Cuba y de otros países afectados por ese sistema.

La cubanoamericana abrió la Cumbre de Naciones Cautivas en Washington con un mensaje de esperanza sobre el futuro de Cuba y el fin del comunismo.

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Durante la Cumbre de Naciones Cautivas, organizada por la Fundación Víctimas del Comunismo, la ex congresista Federal por la Florida, Ileana Ros-Lehtinen fue la oradora principal, que abrió el evento donde además participaron importantes líderes de organizaciones con base en Washington, que promueven la democracia en el mundo.

Ros-Lehtinen expresó su esperanza de que el comunismo sea erradicado de Cuba y de todos los países que sufren este sistema que tanto daño ha causado a la humanidad.

Agradeció la presencia especial de la Embajadora Paula Dobriansky, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Víctimas del Comunismo, quien además es vice presidente del Centro Scowcroft de Estrategia y Seguridad del Consejo Atlántico, quien moderó el panel inicial del evento.

Antes de comenzar el evento, Ros-Lehtinen compartió unas palabras con Martí Noticias acerca de la importancia de los valores fundacionales de Estados Unidos como nación como fuente de inspiración para el pueblo cubano en su esfuerzo libertario.

"Me siento optimista que con la ayuda de los EEUU y otros países Cuba será libre", dijo la exlegisladora citando al popular cantante Willy Chirino al decir que el día ya viene llegando.

Ros-Lehtinen confía en que "Cuba será libre"
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Ros-Lehtinen confía en que "Cuba será libre"
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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Otros participantes en el evento fueron Jamie Fly, CEO de Freedom House; Daniel Twining, Presidente del Instituto Republicano Internacional; Damon M. Wilson, Presidente y CEO del National Endowment for Democracy.

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    Janisset Rivero

    Periodista y escritora nacida en Camagüey. Licenciada en Comunicaciones y Publicidad por el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones en Caracas y máster en Literatura Hispanoamericana por la FIU. Fundadora del Directorio Democrático Cubano y asesora del Centro por una Cuba Libre. En la actualidad se desempeña como periodista en Radio Martí, en los programas "Barrio Adentro" y "El futuro es ya".

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