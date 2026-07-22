Excongresista Ros-Lehtinen, oradora principal en Cumbre sobre naciones cautivas

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Durante la Cumbre de Naciones Cautivas, organizada por la Fundación Víctimas del Comunismo, la ex congresista Federal por la Florida, Ileana Ros-Lehtinen fue la oradora principal, que abrió el evento donde además participaron importantes líderes de organizaciones con base en Washington, que promueven la democracia en el mundo.

Ros-Lehtinen expresó su esperanza de que el comunismo sea erradicado de Cuba y de todos los países que sufren este sistema que tanto daño ha causado a la humanidad.

Agradeció la presencia especial de la Embajadora Paula Dobriansky, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Víctimas del Comunismo, quien además es vice presidente del Centro Scowcroft de Estrategia y Seguridad del Consejo Atlántico, quien moderó el panel inicial del evento.

Antes de comenzar el evento, Ros-Lehtinen compartió unas palabras con Martí Noticias acerca de la importancia de los valores fundacionales de Estados Unidos como nación como fuente de inspiración para el pueblo cubano en su esfuerzo libertario.

"Me siento optimista que con la ayuda de los EEUU y otros países Cuba será libre", dijo la exlegisladora citando al popular cantante Willy Chirino al decir que el día ya viene llegando.

Otros participantes en el evento fueron Jamie Fly, CEO de Freedom House; Daniel Twining, Presidente del Instituto Republicano Internacional; Damon M. Wilson, Presidente y CEO del National Endowment for Democracy.