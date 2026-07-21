“¡El socialismo mata!”, alertan congresistas; Ferrer habla del caso cubano (VIDEO)

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Congresistas adviertieron este martes sobre los peligros que representan las políticas socialistas extremas para el futuro de Estados Unidos en una conferencia de prensa en la que participó el expreso político cubano José Daniel Ferrer.



“Socialism kills, El socialismo mata”, alertaron los legisladores a partir de sus vivencias familiares, escapando de regímenes socialistas y comunistas.

Los legisladores de origen cubano Carlos A. Giménez, María Elvira Salazar y Nicole Malliotakis, junto a la presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, Lisa McClain, y la representante Victoria Spartz, lideraron el debate "Una Advertencia para Estados Unidos: Historias de Sobrevivientes del Comunismo."



"Tuve el privilegio de presentar a mi constituyente, José Daniel Ferrer, un hombre que pasó años en las cárceles de la dictadura cubana por atreverse a defender la libertad. Su historia debería estremecer a cualquier persona que valore la democracia. Los que venimos del exilio sabemos que el comunismo nunca cumple lo que promete. Empieza con discursos de justicia y termina con presos políticos, censura, hambre y miedo. Estados Unidos tiene que escuchar a quienes sobrevivieron antes de repetir los mismos errores", dijo Salazar.

Durante el evento, celebrado en el Capitolio, se presentaron gráficas comparativas que contrastaban la oscuridad y la miseria en Corea del Norte con la prosperidad y el desarrollo de Corea del Sur, además de referencias históricas a Cuba, Venezuela, Polonia y Alemania Oriental.

El congresista Giménez, cubanoamericano que llegó a Estados Unidos huyendo del régimen castrista siendo niño, denunció que el socialismo solo trae igualdad en la miseria.