Trump y Rubio desenmascaran la falsa promesa del comunismo

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El presidente de EEUU, Donald Trump, compartió este miércoles en su cuenta de Truth Social un video publicado en 2020 por el entonces senador Marco Rubio en el que el actual secretario de Estado explica por qué el socialismo no funciona como sistema político.

"El socialismo suena benigno, pero en su esencia, el socialismo democrático es marxismo, y la esencia del marxismo es esa falsa oferta de que 'si entregas tu libertad individual, te daremos seguridad, te daremos salud gratuita, te daremos educación gratuita', pero el problema viene cuando no pueden cumplir su promesa, o cuando no estás feliz con ello, y no recuperas tu libertad".

Rubio explica en el video que, con libertad, no solo se refiere al derecho ciudadano a tener elecciones libres. "Estoy hablando del derecho de elegir tu propio médico, de tomar decisiones sobre tu cuidado de salud, o sobre qué tus hijos aprenden en la escuela, o a qué escuela van...Todas esas cosas sobre las que has perdido el control, y no lo recuperas porque la seguridad que prometieron no sucedió", concluye.

El secretario de Estado ha reiterado en varias ocasiones sus críticas al régimen cubano y su gobierno comunista, al que califica de "corrupto, brutal y antiestadounidense". También ha afirmado que el modelo socialista económico de Cuba “no funciona”, entre otros factores, por la incompetencia de sus gobernantes.

En una entrevista con Fox News en abril pasado, Rubio dijo que Cuba es actualmente "un Estado fallido", sin una economía funcional y sin libertades políticas para su población.

El presidente Trump, quien también ha usado el calificativo de "estado fallido" en referencia al régimen de la isla, señaló este miércoles que el comunismo "es fácil de vender". En declaraciones a la prensa junto a Rubio en Ankara, donde asiste a la cumbre de la OTAN, dijo con sarcasmo que él podría ser "el comunista más grande del mundo, justo allí junto a Lenin".

"El comunismo es un desastre" como se ha comprobado "durante miles de años bajo nombres diferentes, pero la misma cosa", afirmó, y añadió que una de las razones por las que él ha sido tan popular entre los hispanos en EEUU es porque son personas que provienen de naciones esencialmente comunistas.

Las declaraciones de Trump se enmarcan en un debate político más amplio en Estados Unidos en el que el presidente republicano ha señalado a ciertos sectores dentro del partido demócrata de querer instaurar un régimen similar en el país. "Cuando dicen socialdemócrata suena tan agradable, pero no es agradable, es un término muy peligroso, y por eso hablo acerca de esto", concluyó.