Rubio anuncia nuevas sanciones contra entidades vinculadas a GAESA

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones dirigidas contra un individuo y varias entidades vinculadas al conglomerado militar cubano GAESA, al que acusó de canalizar recursos en beneficio de la élite gobernante y en detrimento de la población de la isla.

"La situación en Cuba se está deteriorando a medida que el régimen comunista corrupto, brutal y antiestadounidense de la isla continúa priorizando su control total sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano", dijo rubio en un mensaje en la red social X.

El jefe de la diplomacia estadounidense informó sobre la designación de nuevas entidades dentro de la red de GAESA relacionadas tanto con el manejo de sus activos financieros como con la explotación de recursos minerales y metálicos del país.

Rubio sostuvo que GAESA ha servido durante años como principal mecanismo para desviar los escasos recursos del país hacia actividades que incluyen la represión, la subversión contra Estados Unidos y el espionaje, en lugar de destinarlos a servicios esenciales como la educación, la generación eléctrica y otras necesidades básicas.

"Hoy, he identificado entidades adicionales de la red de GAESA asociadas con el movimiento de su dinero y sus activos físicos, así como entidades responsables de la explotación de las reservas minerales y metálicas de Cuba para obtener ganancias ilícitas", señaló Rubio.

El Departamento de Estado informó que "para seguir restringiendo la capacidad de las élites afines al régimen cubano de beneficiarse mientras la gente común sufre", la cubana Annalie Lilliam Rueda Cardero fue designada por ser familiar adulto de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia del régimen de La Habana e hijo del exgobernante Raúl Castro.

Las entidades financieras vinculadas con GAESA incluidas en las nuevas sanciones son Almacenes Universales S.A, Rafin S.A. y el Banco Financiero Internacional S.A., mientras las relacionadas con la explotación de recursos minerales y metálicos son Geominera S.A. y la Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero).

Rubio advirtió además que cualquier persona o empresa que brinde servicios a estas entidades sancionadas podría enfrentar medidas similares, y exhortó a bancos extranjeros y compañías a cesar de inmediato cualquier relación con ellas.

"Quienes presten servicios a estos actores sancionados corren el riesgo de ser sancionados. Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios a estas entidades deben suspender dichas actividades de inmediato.", apuntó el secretario de Estado.

En una audiencia en el Congreso, a principios de junio, Rubio enfatizó que la prioridad de Washington es cerrarle el grifo financiero a la cúpula de La Habana: "No vamos a permitir que se beneficien del juego que están jugando, donde roban dinero al pueblo cubano para enriquecer al conglomerado militar GAESA a expensas de la población".

El secretario de Estado ha señalado a GAESA como una entidad corrupta que se apropia de la riqueza y todos los recursos.

Cuba es un país donde "las personas literalmente están comiendo basura en las calles", mientras el monopolio militar acumula entre 15 mil y 16 mil millones de dólares, señaló en una entrevista con una Fox News en mayo pasado.