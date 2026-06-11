EEUU reitera que sanciones a Cuba apuntan al régimen, no al pueblo

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Estados Unidos reiteró el miércoles que sus sanciones contra Cuba apuntan al régimen comunista, no al pueblo, después de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, afirmara ante el organismo que las medidas estadounidenses causan "daños generalizados" a la población y ponen "vidas en peligro".

Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado, dijo el miércoles a Martí Noticias que la nueva ronda de sanciones a individuos y entidades del régimen comunista responden a la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump anunciada el 1 de mayo, que apunta a las entidades que financian y ejercen la represión contra el pueblo cubano, y que representan una amenaza para la seguridad nacional de EEUU.

Un funcionario de la Casa Blanca citado por Reuters respondió de manera similar: "Estas sanciones están dirigidas a los líderes y entidades que sustentan la campaña maliciosa del régimen para subvertir y desestabilizar la seguridad nacional de Estados Unidos".

Según el reporte de la agencia de noticias británica, el funcionario de la Casa Blanca se refirió a comentarios previos del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en los que asegura que Washington está dispuesto a iniciar un nuevo capítulo con La Habana.

El único obstáculo, dijo la fuente, es la élite en el poder en Cuba. "Deberían llegar a un acuerdo con Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde", afirmó.

El Alto Comisionado de ONU dijo el lunes que las sanciones estadounidenses estaban afectando los derechos humanos de la población cubana, especialmente su acceso a suministros y servicios esenciales, como agua, alimentos y atención médica.

En declaraciones a Martí Noticias, Molano recordó que las sanciones del 4 de junio están dirigidas contra cinco individuos y entidades que corresponden perfectamente con esta descripción. Añadió que las sanciones también buscan poner fin a la guerra ideológica que La Habana ha desplegado contra Estados Unidos, y contrarrestar su influencia en la región.

La portavoz de la cancillería estadounidense dijo que la administración ha mostrado una postura firme contra el "cartel militar" que se enriquece en Cuba a costa del pueblo, en referencia a las reiteradas declaraciones del Secretario de Estado Marco Rubio sobre el conglomerado estatal GAESA, controlado por la élite militar cubana.

Esta política "estricta y firme" contra el régimen cubano es liderada por el secretario Marco Rubio desde el inicio de la administración Trump, señaló Molano. "Ha sido muy directo al respecto", subrayó. "Ha dicho que no podemos aceptar a un régimen militar que oprime a su pueblo (...), un gobierno que trae inestabilidad a nuestra región". Agregó que Rubio ha recalcado que La Habana representa "una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos".

"Por eso estamos tomando acciones decisivas. Tenemos que frenar los ingresos financieros de este régimen militar. Es un cartel militar que se está enriqueciendo... Han saqueado 18 mil millones de dólares de la economía cubana (...) mientras el pueblo sufre", apuntó la vocera en español del Departamento de Estado.



Sobre la postura de la administración hacia la crisis generalizada y la falta de libertades civiles en la isla, Molano concluyó: "No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Estamos tomando medidas muy contundentes hacia el régimen cubano".

La funcionaria recalcó que el gobierno de Estados Unidos "está del pueblo cubano, del cubano de a pie", y recordó que la misión diplomática en La Habana continúa sus labores de apoyo a las familias de los presos políticos, y de ayuda humanitaria en entrega directa a la población, sin mediación de las autoridades.