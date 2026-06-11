OFAC incluye a CUPET en la lista negra de entidades sancionadas

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos acaba de incluir a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET) en la lista de entidades especialmente designadas (Specially Designated Nationals, SDN por sus siglas en inglés).

La incorporación de la compañía cubana encargada de producir y comercializar combustibles y sus derivados a la principal lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos coloca a la empresa entre los individuos, empresas, organizaciones, barcos y aeronaves que han sido designados como bloqueados, al ser consideradas una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior o la economía estadounidense.

En lo adelante, las personas y empresas estadounidenses, así como entidades extranjeras que usan el sistema financiero de EEUU tienen prohibido hacer cualquier tipo de negocio o transacción con CUPET, salvo que tengan una licencia específica de OFAC.



En el sentido práctico las empresas extranjeras que hagan negocios con CUPET quedan expuestas a sanciones secundarias de EEUU como la pérdida de acceso al dólar y a las transacciones en bancos estadounidenses.

La mayoría de los bancos internacionales rechazarán transacciones relacionadas con CUPET para evitar riesgos.



Esta medida forma parte de la escalada de sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada en mayo de 2026, que busca presionar al régimen cubano en sectores clave de su economía.



En las últimas semanas, bajo la misma EO 14404, Washington ha designado múltiples entidades y funcionarios vinculados al gobierno cubano. Las principales acciones incluyen: la del 7 de mayo contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) y Moa Nickel S.A., una mpresa mixta en el sector minería y níquel.

El 18 de mayo se anunciaron sanciones contra nueve funcionarios cubanos de la Dirección de Inteligencia de Cuba, el Ministerio del Interior (MININT) y la Policía Nacional Revolucionaria, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Amistur Cuba S.A., los Comités de Defensa de la Revolución, la Minera la Victoria S.A y otras entidades y cinco individuos vinculados a redes de represión y actividades antiestadounidenses.



Estas designaciones elevan el total de entidades e individuos sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14404 a alrededor de 27 en poco más de un mes.

CUPET controla toda la infraestructura de recepción, almacenamiento y distribución de combustibles en Cuba. Entre sus socios extranjeros más importantes estaba la canadiense Sherritt International, con la que opera a través de joint ventures como Energas S.A., las empresas chinas CNPC y PetroChina, con las que coopera en recuperación mejorada de campos maduros, exploración y servicios técnicos de perforación. También ha firmado acuerdos con Repsol de España para bloques de exploración onshore y offshore, aunque su presencia ha sido intermitente.

En décadas anteriores, CUPET tuvo contratos con compañías de Noruega (Equinor), India (ONGC Videsh), Malasia, Vietnam, Brasil y otros países para exploración y servicios, la mayoría de los cuales se encuentran suspendidos o inactivos por las sanciones estadounidenses y el bajo precio del petróleo.