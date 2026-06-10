Vanguard Energy llega a acuerdo para envío de combustible al sector privado en Cuba

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Una empresa con sede en Coral Gables alcanzó un acuerdo con una entidad importadora cubana para almacenar y distribuir combustible destinado al sector privado de la isla, informó el diario Miami Herald.

El acuerdo permitirá a Vanguard Energy, dedicada al comercio de combustibles en el Caribe y América Latina, arrendar instalaciones pertenecientes a la empresa estatal Cubapetróleo (CUPET) y enviar gasolina y diésel en buques petroleros para abastecer a empresas privadas, así como a organizaciones humanitarias y religiosas.

La administración del presidente Donald Trump autorizó en febrero las exportaciones de combustible a Cuba para actividades económicas privadas y para ventas directas a personas.

Matthew Klann, presidente de Vanguard Energy, explicó al Miami Herald que la compañía prevé transportar “más de 250.000 barriles de diésel y gasolina” cada mes o cada 40 días. Añadió que la empresa conservará la propiedad del combustible y que éste no será transferido al gobierno cubano.

“Esto no es un acuerdo en el que le entregamos el combustible a CUPET; en realidad estamos estableciendo una presencia física en la isla, donde una persona estadounidense, sujeta a las leyes de Estados Unidos, tiene derecho a inspeccionar el combustible, posee el título sobre él y sólo se distribuye una vez que es pagado en Estados Unidos”, aseguró.

El Miami Herald señaló que las negociaciones involucraron durante varios meses a representantes de la empresa, autoridades cubanas y funcionarios estadounidenses. Vanguard describió el convenio como “el cambio comercial más significativo en el sector de combustibles de Cuba en décadas”.