EEUU sanciona a la estatal Petróleos de Cuba, CUPET

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Estados Unidos impuso este jueves sanciones a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), al considerar que la compañía forma parte de los mecanismos utilizados por La Habana para sostener su aparato represivo.

La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó en un comunicado que “la energía ha sido instrumentalizada durante mucho tiempo por el gobierno comunista cubano como herramienta de represión”.

"Durante décadas, el régimen ha robado y acaparado el combustible disponible, utilizándolo para el avión privado de los Castro, las fuerzas de seguridad empleadas para reprimir al pueblo cubano, para mantener iluminados hoteles turísticos vacíos y para transportar personas en autobuses para protestas falsas y maniobras políticas; todo esto mientras el pueblo cubano sufría apagones y esperaba semanas para llenar el tanque de sus autos", dijo Rubio.

"El Presidente Trump desea un nuevo futuro para el pueblo cubano con mayor libertad y oportunidades económicas y políticas. Hasta entonces, continuaremos atacando la capacidad del régimen comunista para utilizar su comercio de energía para promover su agenda corrupta y reprimir violentamente al pueblo cubano".

El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que la designación de CUPET se realizó en virtud de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, la cual autoriza sanciones contra personas y entidades vinculadas con la represión en Cuba y con actividades consideradas una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

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