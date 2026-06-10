Hegseth: El futuro de Cuba está en manos de Trump y de los dirigentes cubanos (VIDEO)

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"El futuro de Cuba está en manos del presidente de los Estados Unidos y de los dirigentes cubanos", dijo el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien aterrizó este miércoles en la Base Naval de Guantánamo.

"Pase lo que pase, el Departamento de Guerra estará preparado y listo para cualquier contingencia que pueda surgir. Hoy estamos aquí para hablar de eso. Y después haremos un poco de entrenamiento físico. ¿Qué les parece?, afirmó el veterano del Ejército en un mensaje a sus tropas en la base militar al oriente de Cuba.

"Es un honor estar aquí en la Bahía de Guantánamo. Estuve aquí hace 20 años, sirviendo como soldado en la misión de detención. Este lugar era entonces —y sigue siendo hoy— una parte muy importante y estratégica del territorio estadounidense", declaró a oficiales y soldados el jefe del Pentágono.

"Estamos aquí, en representación del Departamento de Guerra, para conocer las instalaciones, asegurarnos de que sean lo más sólidas posible, verificar que cuenten con todo lo necesario y garantizar que el mundo comprenda que el poderío estadounidense —ya sea a 9.000 o a 90 millas de nuestras costas— es el mayor del mundo y está preparado para pasar a la ofensiva o a la defensiva en cualquier momento para defender nuestros intereses", agregó.

Así que estamos aquí para hablar con sus mandos, pero —lo que es aún más importante esta mañana— para estar con ustedes y realizar ejercicios físicos en este magnífico entorno».

La visita forma parte de un recorrido que también incluye el Comando Central de EE.UU. en Tampa, Florida, y se produce mientras la administración Trump intensifica la presión sobre La Habana con sanciones, bloqueo petrolero y exigencias de reformas profundas.

El mes pasado, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, sostuvo un encuentro con altos mandos militares del régimen cubano en el perímetro de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo.

Donovan se reunió con el general Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

El Comando Sur indicó que, además del intercambio con los militares cubanos, Donovan realizó una evaluación de las condiciones de seguridad en el perímetro de la base y sostuvo conversaciones con oficiales estadounidenses sobre la protección de la fuerza, la seguridad de los militares y sus familias, y la preparación operacional.

"La Base Naval de la Bahía de Guantánamo es un centro operacional y logístico vital que apoya los esfuerzos militares de Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio", recoge el comunicado estadounidense.