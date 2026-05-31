EEUU realiza ataque letal contra embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas

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El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó de una operación militar en el Pacífico Oriental que dejó tres narcotraficantes muertos, en el marco de la campaña de interdicción marítima impulsada por Washington contra organizaciones vinculadas al tráfico de drogas.

Según el comunicado oficial, la acción tuvo lugar el 30 de mayo y fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear bajo la dirección del comandante del SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan.

Las autoridades estadounidenses indicaron que la embarcación era operada por integrantes de organizaciones designados por Washington como grupos terroristas y que navegaba por corredores marítimos identificados como rutas habituales para el transporte de narcóticos.

El Comando Sur señaló que información de inteligencia había determinado que la embarcación participaba en actividades de narcotráfico. Como resultado de la operación, tres hombres murieron. La institución agregó que ningún militar estadounidense resultó herido durante la misión.

El operativo forma parte de la Operación Southern Spear, una iniciativa que ha incrementado la presión militar sobre las redes de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico Oriental. En los últimos meses, el SOUTHCOM ha informado sobre varias acciones similares dirigidas contra embarcaciones sospechosas de transportar cargamentos ilícitos hacia Norteamérica.