Secretario de Guerra de EEUU visita la Base Naval de Guantánamo

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El secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth aterrizó en la mañana de este miércoles en la Base Naval de Guantánamo, en Cuba, para sostener un encuentro con las tropas estadounidenses allí destacadas.

Es el viaje más reciente a Cuba de un alto funcionario estadounidense, mientras la administración del presidente Donald Trump aumenta la presión sobre el régimen comunista imperante en la isla.



Hegseth planea visitar también las intalaciones del Comando Central (CENTCOM) en Tampa, responsable de las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio y Asia Central, según un comunicado difundido el martes por el Pentágono.

La agencia de noticias Reuters y otros medios de prensa reportaron la llegada a Guantánamo de Hegseth.

La semana pasada, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis Donovan, visitó la instalación naval estadounidense y sostuvo conversaciones con altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Antes, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó a La Habana para sostener conversaciones con altos funcionarios del aparato de seguridad de la isla.



"Quizás la visita de Hegseth pretenda reforzar una vez más el mensaje de que el precio de no sentarse a la mesa de negociaciones podría ser el uso de la opción militar, incluso cuando los observadores advierten cada vez más sobre las posibles complicaciones de una operación de este tipo", declaró a Reuters Michael Bustamante, director del programa de estudios cubanos de la Universidad de Miami.



(Nota en desarrollo)