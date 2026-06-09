Secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, viajará a la Base Naval de Guantánamo

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajará el miércoles a la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, confirmó el Departamento de Guerra en un comunicado.

Según indicaron, Hegseth también visitará en Tampa las intalaciones del Comando Central (CENTCOM), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio y Asia Central.

El Pentágono no ofreció detalles adicionales sobre la agenda del secretario de Guerra durante su estancia en la base naval.

El anuncio se produce pocos días después de que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis Donovan, realizara una visita en el perímetro de la instalación naval y mantuviera conversaciones con altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR).

Donovan sostuvo un encuentro con el general Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La institución militar estadounidense indicó entonces que Donovan también revisó las condiciones de seguridad alrededor de la Base y conversó con oficiales estadounidenses sobre la protección del personal y la preparación operacional.

“La Base Naval de la Bahía de Guantánamo es un centro operacional y logístico vital que apoya los esfuerzos militares de Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio”, señaló el Comando Sur en un comunicado.

Se trata de la tercera visita a Cuba de altos representantes estadounidenses en las últimas semanas. El 15 de mayo, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó a La Habana para reunirse con altos funcionarios del aparato de seguridad cubano, entre ellos el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y el jefe de la inteligencia cubana, Ramón Romero Curbelo.

La semana pasada la administración Trump anunció nuevas sanciones contra familiares cercanos del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y de la familia Castro, como parte de un grupo de medidas que han aumentado la presión sobre el régimen de La Habana.

Las sanciones, que incluyen el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos, empresas o entidades de EEUU, alcanzan a Miguel Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta Peraza; a Manuel Anido Cuesta, hijastro del mandatario cubano; a Alejandro Castro Espín y su hijo Raúl Alejandro Castro Calis, hijo y nieto respectivamente de Raúl Castro.

Poco después del anuncio el presidente Donald Trump dijo a la prensa Cuba será uno de los temas que atenderá una vez concluya las negociaciones en con Irán.

El mandatario calificó a la isla como “una nación fallida” y argumentó que era necesario un cambio de régimen. “Tenemos planes muy buenos para Cuba”, aseguró.