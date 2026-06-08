Los cubanos necesitan un gobierno que deje de robarles su futuro

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A continuación, un editorial que refleja la postura del Gobierno de los Estados Unidos:

“Estados Unidos está con el pueblo de Cuba”, declaró el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Walz. “Estamos por su dignidad, por sus libertades y por su libertad”.

“Con lo que Estados Unidos no está es con el régimen comunista que les ha fallado, que los ha encarcelado y que les ha robado”.

Desde el huracán de octubre de 2025, Estados Unidos ha proporcionado 9 millones de dólares en asistencia humanitaria directamente al pueblo cubano. Ahora, Washington ofrece 100 millones de dólares adicionales que incluyen alimentos, artículos de higiene y suministros para el tratamiento de agua, que serán distribuidos a los necesitados a través de la Iglesia Católica y otras instituciones confiables.

Estados Unidos también está permitiendo entregas humanitarias de combustible desde Rusia y desde Estados Unidos a entidades privadas no afiliadas al régimen.

La razón por la cual los cubanos no tienen electricidad, combustible ni alimentos no se debe al embargo ni a un supuesto bloqueo petrolero. Se debe a que el régimen continúa con una economía comunista fallida, la incompetencia y la corrupción.

El Miami Herald, en la Florida, ha informado que la empresa estatal del régimen, GAESA, y sus subsidiarias han saqueado al menos 18 mil millones de dólares del pueblo cubano, dinero que debería haberse destinado a alimentos, combustible, hospitales, medicinas y electricidad. En su lugar, ha financiado a las élites del régimen, hoteles de lujo, servicios de seguridad y la maquinaria de represión.

Corresponde al régimen cubano implementar reformas económicas y políticas inmediatas. “Estamos pidiendo cosas muy simples”, dijo el embajador Walz. “Abran la economía. Liberen a los presos políticos. Dejen de tratar a los ciudadanos privados como una amenaza. Dejen de culpar a Estados Unidos por la miseria producida por La Habana y sus políticas fallidas”.

El régimen cubano sigue siendo uno de los mayores violadores de derechos humanos en el mundo, afirmó el embajador Walz. Durante más de 60 años, ha aplastado la disidencia, censurado la expresión, encarcelado a presos políticos y empujado al exilio a familias que han intentado escapar, convirtiendo una isla a 90 millas de Estados Unidos en una prisión para su propio pueblo.

El régimen cubano conspira y colabora con enemigos y adversarios de la democracia, dijo el embajador Walz. “Ha apoyado la guerra de Rusia en Ucrania, incluso permitiendo que miles de mercenarios luchen para el ejército ruso; alberga instalaciones de vigilancia chinas; brinda apoyo a organizaciones terroristas; y socava a otras democracias en la región”.

El régimen cubano exporta represión, respalda a los adversarios de Estados Unidos e invita a estos a nuestro hemisferio, advirtió el embajador Walz. Por eso el presidente Donald Trump declaró a Cuba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos en su Orden Ejecutiva del 29 de enero de 2026.

Estados Unidos insta a todos los Estados miembros del Consejo de Seguridad a dejar de votar a favor de la resolución anual antibloqueo del régimen cubano en la Asamblea General de la ONU; a insistir en que la ayuda humanitaria llegue directamente al pueblo cubano; y a exigir públicamente reformas políticas.

El pueblo cubano necesita alimentos, combustible, medicinas, electricidad y libertad, y un gobierno que deje de robar su futuro.