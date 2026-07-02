Activista Leonardo Romero Negrín detenido tras cacerolazo masivo en Centro Habana

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El activista Leonardo Romero Negrín permanece arrestado, desde la noche de este miércoles, en la unidad policial ubicada en la calle Zanja de Centro Habana, tras participar en una protesta en la que cientos de residentes del Consejo Popular Colón de Centro Habana, salieron a reclamar la restauración del fluido eléctrico.

Su madre, Aixa Negrín Ortueta, se presentó, temprano en la mañana del jueves, en la estación de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) pero las autoridades rehusaron varias veces la información sobre el estatus legal del activista.

En conversación con Martí Noticias, la madre denunció la falta de transparencia y las constantes dilaciones por parte de las autoridades tras su detención, manifestando su preocupación ante el cambio de versiones y los horarios pospuestos consecutivamente desde las 8 de la mañana.

Según el testimonio, oficiales de la PNR comunicaron que se levantarían cargos por presunto "desorden público", pero han mantenido a la familia en un "limbo" informativo sin permitirles ver al detenido.

Una vecina de Romero Negrín, que pidió no ser identificada, señaló a nuestra redacción que decenas de vecinos se congregaron tocando cazuelas y caminaron a lo largo de varias cuadras: “había gente de Virtudes, Anima, Consulado, muchísima gente”.

“Salieron todas las cuadras, varias calles. Todo el mundo salió para la calle, todo el mundo empezó a tirar cacerolazos porque llevamos como cinco o seis días que nos quitan la corriente por la tarde y nos la ponen al otro día por la mañana. La gente no duerme, la gente no descansa. Nos la quitan hasta cuatro y cinco veces en el día. La gente se cansó. No fue él solo, fue masivo, pero lo cogieron él”, destacó.

Romero Negrín saltó a la palestra el 30 de abril de 2021, cuando fue apresado por sumarse a una protesta en solidaridad con el artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara con un cartel que rezaba “Socialismo sí, represión no”. Luego de varios meses encarcelado su caso fue sobreseído.

Por participar en las protestas del 11 de julio también fue aprehendido y cumplió unos meses en la prisión de Jóvenes del Cotorro. Fue soltado con una multa.

Desde entonces, ha venido desarrollando manifestaciones pacíficas, como la que lleva a cabo los 18 de cada mes para apoyar a las historiadoras Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja y otros intelectuales que exigen la amnistía de los presos políticos, el cese de la represión gubernamental contra el activismo y la ciudadanía, y la implementación de reformas estructurales profundas en el país, como la convocatoria a una Asamblea Constituyente.