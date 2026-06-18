Protesta del 18 en La Habana señala al régimen como causa de la miseria en Cuba

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Aunque las fuerzas represivas detuvieron a la académica Alina Bárbara López Hernández, en el Parque de la Libertad de la capital matancera, mientras desarrollaba la protesta del 18, la historiadora y antropóloga Jenny Pantoja Torres logró su demostración en la Plaza 13 de Marzo de La Habana Vieja, frente al monumento ecuestre de José Martí, muy cerca del antiguo Palacio Presidencial.

Además de canalizar las demandas habituales de la ciudadanía, Pantoja alzó la voz para denunciar abiertamente la profunda corrupción del gobierno cubano, señalándola como la causa principal que ha sumido a la población en la más absoluta miseria.

“Abogar por la libertad de los presos políticos y la de Alina, fundamentalmente, y sobre todo para decir lo que todos saben, que este es un gobierno corrupto, que ha robado toda la riqueza nacional y que el embargo no es la causa de toda la pobreza, la miseria y la represión que hay en Cuba, sino el propio mal gobierno que hay, que ni siquiera fue elegido verdaderamente”, enfatizo Pantoja.

Su discurso trascendió las peticiones cotidianas al exponer cómo el desvío de recursos, la falta de transparencia y la gestión negligente del régimen han destruido la economía interna, evidenciando que la escasez extrema y las carencias que sufren las familias de la isla no son el resultado de crisis externas fortuitas ni sanciones de Estados Unidos sino la consecuencia directa de un sistema político corrompido que prioriza su propio mantenimiento en el poder a costa del bienestar del pueblo.

“La gente acusa a Miguel Díaz Canel, pero en realidad, esto es un proceso que empezó desde el 1959 y que arreció y se radicalizó en 1968. No es un proceso del cual sea causante el gobierno de Díaz Canel, aunque él ha tenido una parte importante en la lucha y en la represión contra las personas que nos manifestamos”, dijo la intelectual.

La Protesta del 18 que iniciaron el 18 de marzo de 2023 López Hernández y Pantoja, es habitualmente secundada por otros activistas en diferentes pueblos y ciudades del país.

Sus manifestaciones exigen demandas fundamentales como la amnistía para los presos políticos, el establecimiento del Estado de Derecho, el cese del acoso cívico y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

El ex prisionero político Leonardo Romero Negrín peregrinó por varios parques de La Habana para hacer patente su reclamo de libertad para los presos políticos: “Ya estamos cerca y es momento de mantener la firmeza. Por una ciudadanía responsable y consciente de sus derechos y deberes. Abajo la dictadura”, escribió en Facebook.

Pantoja y López Hernández están bajo la medida cautelar de prisión domiciliar por un proceso penal que el Tribunal Municipal de Matanzas mantiene contra ellas tras un violento arresto el 18 de junio de 2024, cuando se dirigían a protestar pacíficamente a La Habana.

Las dos activistas han calificado la causa como una estrategia judicial para censurar la libertad de expresión.