Detienen en Matanzas a la académica Alina Bárbara López durante protesta del 18

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La académica y activista Alina Bárbara López Hernández fue detenida este jueves en el Parque de la Libertad de la capital matancera mientras desarrollaba la protesta que el 18 de cada mes realiza desde marzo de 2023.

“Nos preocupa muchísimo la situación de Alina porque ya ha sido detenida varias veces y le han levantado ‘cartas de advertencia’”, dijo a Martí Noticias, Jenny Pantoja, que sí pudo hacer su protesta en la plaza 13 de marzo de La Habana Vieja.

La intelectual se encuentra bajo arresto en la unidad policial de Playa en Matanzas, según informaron las autoridades a su familia.

“Ambas tenemos una medida cautelar, supuestamente por ley no debemos salir de la casa. Lo que pasa es que la ley injusta está para ser desobedecida y hoy hace dos años que agentes de la policía nos dieron la golpiza y nos instruyeron de cargos y de víctimas pasamos a ser victimarias”, indicó Pantoja.

La Fiscalía Municipal de Matanzas mantiene abierto un proceso penal contra López Hernández y Pantoja tras su violenta detención el 18 de junio de 2024, cuando viajaban a La Habana para manifestarse pacíficamente.

Acusadas por la Fiscalía de supuestos delitos de atentado, desacato y desobediencia, enfrentan peticiones fiscales de cuatro y tres años de privación de libertad, respectivamente, en un caso calificado por organizaciones internacionales como una farsa judicial para silenciar el activismo cívico.

La historiadora y otros miembros de la sociedad civil cubana han llevado a cabo estas manifestaciones de forma mensual, en diferentes ciudades y pueblos de la isla, para exigir derechos civiles, reformas políticas y la liberación de presos políticos.

La Protesta del 18 es, habitualmente secundada también por la investigadora Miryorly García, el periodista y humorista Jorge Fernández Era, en la actualidad exiliado, y el crítico de arte contemporáneo, Jorge Gómez de Mello, en La Habana; por la ingeniera industrial Madelyn Sardiñas Padrón, en Camagüey, el escritor Manuel García Verdecia, en Holguín y la activista Mabel Melo en Artemisa, entre otros.

López Hernández publica en el sitio del laboratorio de pensamiento cívico CubaXCuba —del cual es co-directora— artículos cada vez más críticos, agudos y frontales contra el modelo político y económico del régimen cubano.

A través de sus publicaciones y ensayos, la intelectual matancera denuncia la represión estatal, visibilizando la criminalización del disenso y defiende la urgencia de instaurar un Estado de Derecho a la vez que desmonta los discursos oficiales.