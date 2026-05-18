Intelectual cubana protesta este 18 desde casa por la libertad de los presos políticos

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Por primera vez en casi 3 años, la intelectual y activista cubana Alina Bárbara López Hernández no pudo acudir al Parque de la Libertad de Matanzas, donde se manifiesta pacíficamente los días 18 de cada mes.

Limitada por una lesión en un tobillo, realizó la protesta cívica desde su vivienda, colgando en la ventana el cartel con el que pide amnistía para los presos políticos cubanos durante las manifestaciones.

"No se puede dejar de actuar, o de pensar, o de hacer lo poco que se pueda hacer, aún en estas condiciones, en las que no puedo salir a la calle, porque el tema de la prisión política en Cuba es de primer interés, no solo para nosotros, para el mundo; lo que está pasando es gravísimo", dijo la académica a Martí Noticias.

Subrayó que los prisioneros por motivos políticos o de conciencia están sometidos a "tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura". La activista denunció que estas personas "están deteriorándose en plena juventud, que parecen salidos de un campo de concentración".

La pausa de su protesta pública, en el parque matancero, será solo este lunes, aclaró López Hernández. "En junio estaré de nuevo, o en el parque o en la estación de policía", prometió en un post en Facebook.

En Guanabacoa, La Habana, Yamilka Laffita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, se solidarizó con la protesta del 18.

"En apoyo a la protesta pacífica de la profesora Alina Bárbara López Hernández. Hago mi protesta como una forma de denuncia cívica contra la represión política, la situación social y económica en Cuba, para exigir libertades y la liberación de todos los presos políticos. ¡ABAJO TODO! Seguimos", escribió en un post en Facebook acompañado de una fotografía junto al busto del apóstol José Martí.

En las protestas del 18 de cada mes, un grupo de intelectuales encabezados por López Hernández se manifesta para hacer valer demandas dirigidas al gobierno cubano y al Partido Comunista, con las que piden el cese de la persecución política, el respeto a la libertad de expresión, libertad para todos los presos políticos y la implementación de una Asamblea Constituyente.

Los intelectuales y activistas se manifiestan por separado en diferentes partes de La Habana, Matanzas, Holfuín y Pinar del Río entre otras localidades de la isla.