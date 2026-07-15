“Lucharé contra el comunismo hasta la muerte”: el fuerte mensaje de Carlos Giménez en el Capitolio

Getting your Trinity Audio player ready...

Evocando su propia historia como exiliado cubano, el congresista republicano Carlos Giménez aseguró este martes que dedicará el resto de su vida a combatir el comunismo.

Durante una conferencia de prensa organizada por el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, el legislador afirmó: "Lucharé contra el comunismo hasta la muerte porque sé lo que provoca y el futuro que traería para mis hijos y nietos. Es una ideología llena de mentiras. Quienes creen en ella son solo dos cosas: o son idiotas o son malvados".

El encuentro tuvo como objetivo denunciar lo que los legisladores consideran una infiltración de ideas socialistas y comunistas en las filas del Partido Demócrata.

Giménez estuvo acompañado en la comparecencia por el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson; el líder de la mayoría republicana, Steve Scalise; y la presidenta de la Conferencia Republicana, Lisa McClain.

Durante su intervención, el congresista nacido en Cuba y exiliado en Estados Unidos recurrió a su experiencia personal para advertir sobre los riesgos de cualquier aproximación ideológica al comunismo.

“Fidel Castro prometió que en Cuba, donde nací, tendríamos elecciones libres y democráticas en seis meses. Han pasado 67 años y seguimos esperando”, declaró Giménez, quien además sentenció: “La promesa de que llegará una vida mejor y de que vivirás en libertad y democracia es completamente falsa”.

El legislador criticó duramente el sistema político cubano, asegurando que carece de una verdadera democracia.

“No puedes postularte libremente a un puesto en la Asamblea cubana. Tienes que ser miembro del Partido Comunista y el aparato de la organización debe aprobar tu candidatura por lo que no existe una democracia legítima en Cuba”, denunció.

Giménez también se refirió al deteriorado sistema de salud de la isla, un pilar histórico de la propaganda del régimen.

"El sistema de salud en Cuba es gratuito. No puedes conseguir atención médica alguna, pero es gratis. Los hospitales son un desastre y no hay medicinas. Si necesitas un doctor, puede tomarte meses conseguir una cita. En Cuba realmente obtienes lo que pagas; es decir, prácticamente nada”, aseveró.

“Fui adoctrinado. Llevaba puesta una banda roja y negra como parte de la revolución y tenía un álbum de sellos para conmemorar todos los logros revolucionarios. Ya me estaban lavando el cerebro”, dijo.

Uno de los momentos más contundentes de su alocución fue cuando se refirió a los balseros cubanos que arriesgan sus vidas en el estrecho de la Florida: “Miles de personas han muerto en el estrecho de la Florida en busca de libertad. Si el comunismo es tan bueno, ¿por qué arriesgan sus vidas en balsas rudimentarias para alcanzar la Florida, donde hay libertad?”.

“¿Por qué? Porque el comunismo te lo roba todo: te roba las oportunidades y te roba la vida. Es sinónimo de miseria. El comunismo tiene razón en una sola cosa: todos son iguales, pero todos son igualmente miserables”.

La conferencia de prensa se enmarca en la estrategia republicana para posicionar el debate sobre el socialismo como uno de los ejes centrales de la campaña electoral.