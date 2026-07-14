EEUU prepara informe sobre vínculos del régimen cubano con la izquierda radical en EEUU

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El Departamento de Estado de Estados Unidos prepara un informe en el que documenta una campaña sostenida del régimen cubano para apoyar y fomentar movimientos de izquierda radical en Estados Unidos y otros países, informó Breitbart.

"El informe concluye que, durante casi siete décadas, el régimen cubano ha desempeñado un papel indispensable en prácticamente todas las insurgencias, revoluciones y movimientos militantes de extrema izquierda más importantes del hemisferio occidental y de otras regiones", dijo un funcionario del Departamento de Estado al medio.

De acuerdo al reporte, uno de los principales focos será la organización estadounidense Code Pink, grupo que ha mantenido una posición política alineada con Cuba. En la década de 2000 respaldaron la campaña internacional para la liberación de los cinco espías de inteligencia cubanos condenados en Estados Unidos.

La fundadora de Code Pink, Medea Benjamin, residió en Cuba entre 1979 y 1983 y participó en actividades de activismo de izquierda antes de crear la organización en 2002, indicael reporte y explica que el grupo modificó significativamente su orientación política tras el matrimonio, en 2017, de otra de sus dirigentes, Jodie Evans, con el empresario Neville Roy Singham.

"En los años posteriores al matrimonio —y a una importante inyección de dinero de Singham— Code Pink pasó rápidamente de ser un grupo pacifista de izquierda más convencional a un defensor acérrimo y oficialista de la República Popular China y otros estados extranjeros antiestadounidenses", observó el Departamento de Estado.

El informe también menciona al People’s Forum, organización que también habría recibido importantes recursos de Singham. El documento identifica a su director, Manolo de los Santos, como un frecuente visitante de Cuba y un partidario del régimen de La Habana.

El Departamento de Estado sostiene que el gobierno cubano ha utilizado durante décadas programas internacionales de solidaridad para establecer relaciones con movimientos y organizaciones de izquierda en Estados Unidos. Entre ellos menciona iniciativas como Pastores por la Paz y la Brigada Venceremos.