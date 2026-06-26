Trump pone el ejemplo de Cuba y alerta sobre avance comunista en EEUU

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El presidente Donald Trump ha puesto a Cuba de ejemplo al encender las alarmas sobre la amenaza comunista, en un video compartido ampliamente este viernes en sus redes sociales.

“Los comunistas están finalmente haciendo su movimiento”, afirmó el mandatario en un mensaje que alerta sobre la vigilancia ideológica en Estados Unidos y el mundo, y una animación que muestra un mapa de Estados Unidos con una campana de alarma política sonando fuerte.

“Una alarma política está sonando a través de Estados Unidos”, reza el texto.

En el video, Trump presenta el comunismo como una promesa engañosa: “El gobierno te dará todo lo que quieras”. Sin embargo, advierte que ese ofrecimiento tiene un precio alto: la expropiación de la riqueza y la propiedad de quienes la han generado con esfuerzo.

El mensaje visual recorre ejemplos históricos como la Unión Soviética, China bajo Mao, Cuba y Venezuela, donde el control centralizado derivó en escasez, colapso económico, caída de los niveles de vida y represión política.

Trump enmarca el debate actual como una encrucijada para el futuro de América: capitalismo, socialismo o radicalismo. Su conclusión es clara: “El juego está en marcha”.





La declaración de Trump surge tras los resultados de las primarias demócratas celebradas en Nueva York el pasado martes 23 de junio de 2026, en las que varios candidatos respaldados por los Socialistas Democráticos de América (DSA) y figuras de la izquierda radical lograron victorias significativas en distritos congresionales y cargos locales.