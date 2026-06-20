Elecciones Colombia 2026 | María Fernanda Cabal: “Colombia se juega la libertad o el precipicio del comunismo”
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, calificó las elecciones presidenciales como las más críticas que ha vivido Colombia. En entrevista con Martí Noticias, aseguró que los comicios definirán si el país continúa en libertad o se encamina hacia “el precipicio del comunismo”.
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