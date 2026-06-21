Colombia define este domingo a su próximo presidente en segunda vuelta electoral

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Colombia acude a las urnas este domingo 21 de junio de 2026 para celebrar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en una jornada decisiva que definirá al próximo mandatario del país para el periodo 2026–2030.

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para participar en estos comicios. Las urnas abrieron a las 8:00 de la mañana y la votación se extenderá hasta las 4:00 de la tarde en todo el territorio nacional.

Un equipo de Martí Noticias reporta desde Bogotá sobre los comicios. Sigue nuestro programa especial, este domingo, a las 12:30 pm, por Radio Martí y nuestras redes sociales.

La contienda enfrenta a Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, y a Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, quienes obtuvieron las dos mayores votaciones en la primera vuelta electoral realizada el pasado 31 de mayo, sin alcanzar la mayoría absoluta requerida para ganar en esa instancia.

Para esta jornada, la Registraduría Nacional dispuso más de 122.000 mesas de votación en el país y en el exterior, donde también participan ciudadanos colombianos residentes fuera del territorio nacional. El documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía, tanto en su versión física como digital.

La elección presidencial se realiza en medio de un ambiente de alta expectativa y seguimiento nacional e internacional, debido a la relevancia del resultado para el rumbo político y económico de Colombia en los próximos años.

Las autoridades informaron que han implementado medidas de seguridad y control para garantizar el desarrollo de la jornada electoral y el orden público en el país.

Una vez cerradas las urnas, a partir de las 4:00 de la tarde, comenzará el proceso de conteo de votos y la divulgación de resultados preliminares, hasta la confirmación oficial del nuevo presidente electo de Colombia.