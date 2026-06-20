Legisladores y activistas en EEUU instan a colombianos en el exilio a votar en la recta final (VIDEO)

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Desde el sur de Florida, legisladores estadounidenses, autoridades locales y activistas hicieron un llamado a la diáspora colombiana a participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

El congresista republicano Carlos Giménez exhortó a los ciudadanos colombianos residentes en Estados Unidos a ejercer su derecho al voto y destacó la importancia de la participación electoral para definir el rumbo del país.

“Bueno, el pueblo tiene que votar para determinar qué tipo de gobierno desea el pueblo colombiano. Si desean más de lo mismo o más extremo de lo mismo, entonces hay una manera que deben votar. Si desean un cambio para mejorar, yo creo, en mi opinión, mejorar a Colombia, deben de votar de otra manera”, expresó.

Por su parte, desde la Pequeña Habana, la congresista María Elvira Salazar también instó a los colombianos a participar y destacó la importancia de mantener una relación cercana entre Colombia y Estados Unidos.

“No se vayan a equivocar. Es bueno ser amigo de los Estados Unidos. Es bueno, ¿por qué? Porque esto trae progreso, esto trae ayuda, esto trae comercio, esto trae poder bajar la deuda, esto trae eliminar las plantaciones de coca”, afirmó.

De acuerdo con cifras oficiales del proceso electoral colombiano, más de 1,4 millones de ciudadanos están habilitados para votar fuera de Colombia y Estados Unidos concentra el mayor número de electores en el exterior, con más de 454 mil colombianos inscritos para sufragar.

En Florida, autoridades y organizaciones comunitarias han reforzado los llamados a la participación electoral.

Durante una rueda de prensa, la supervisora del Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade, Alina García, destacó el peso demográfico de la comunidad colombiana en el sur de Florida. “La segunda comunidad hispana más grande en Miami-Dade County es la colombiana. Como supervisora de elecciones, creo firmemente que tenemos la responsabilidad de promover la participación cívica, no solo aquí en casa, sino también apoyando los valores democráticos donde quiera que se ejerce”.

Al exhorto también se sumaron autoridades municipales y representantes de la comunidad colombiana. José “Pepe” Díaz, alcalde de Sweetwater, insistió en que los ciudadanos no deben confiarse de las encuestas y recordó el valor del sufragio.

“Su voto cuenta y cuenta siempre. Asegúrense de votar para que, como dice el dicho, voten para que se respete”.

Mientras tanto, Fabio Andrade, comisionado de la ciudad de Weston, aseguró que la participación en el exterior puede influir en el desenlace electoral. “Lo que vivimos en el sur de la Florida sabemos muy bien la realidad de lo que significan estos regímenes: Cuba, Venezuela, Nicaragua. Hoy día tenemos que garantizar que la gente en el exterior salga a votar”.

La segunda vuelta presidencial en Colombia se desarrolla este domingo y, en el caso de los colombianos en el exterior, el proceso se ha realizado mediante jornadas anticipadas en consulados y centros habilitados en distintos países.