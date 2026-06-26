Trump: "El comunismo es el pasado, la libertad es el futuro"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso este viernes en la conferencia de la Coalición de la Fe y la Libertad, celebrada en Washington D.C. reforzó su advertencia contra la amenaza comunista en Estados Unidos.

La Faith & Freedom Coalition reúne anualmente a líderes evangélicos y conservadores, por ello el mandatario enfocó su narrativa de defensa de los valores estadounidenses tradicionales, la libertad y la fe cristiana.

"El comunismo es realmente cosa del pasado, y la libertad es el futuro... Todos deben salir a votar en las elecciones de mitad de mandato... Y en nuestro 250.º aniversario, haremos que nuestra nación sea más fuerte, más segura, mejor, más próspera y más fiel que nunca", declaró.





“El comunismo es muy fácil de vender. Yo sería el mejor comunista de la historia. Daría alquiler gratis, casas gratis, comida gratis, todo es gratis. Desafortunadamente, después de dos o tres años, el país donde esto ocurre fracasaría. Siempre lo hace, y entonces empezarías a vivir en la miseria. No habrá comida, no habrá vivienda, no habrá Ejército, no habrá nada. Serás del Tercer Mundo en todos los sentidos, y todos sufrirán o morirán”, alertó.



“Esta es la amenaza más seria para nuestro país desde su existencia hace 250 años. [...] Estos comunistas despiadados atacarán todas las religiones, pero en particular al cristianismo. Siempre lo hacen. Todos los países comunistas atacan las religiones de forma violenta. Cerrarán tus iglesias, matarán a tu gente. Esto es de lo que se trata”, aseguró el presidente.

Al finalizar su discurso, volvió a insistir sobre el peligro de esa ideología: "Esa horrible lacra del comunismo que está invadiendo nuestro país. Tenemos que detenerlo, porque de eso se trata. Eso es lo que quieren hacer sigilosamente".