Cacerolazos en La Habana: cubanos denuncian operativos encubiertos

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Los cacerolazos se sintieron una vez más durante la noche del martes se en Guanabacoa, localidad donde se encontraba en ese momento el activista Mario Alberto Hernández Leyva.

De acuerdo con su testimonio, "empezaron a tocar cazuelas y personas que pasaron por el lugar gritaron '¡Libertad!' y '¡Abajo Fidel!'. Llevaban desde antier a las 12 del día sin corriente".

También en Guanabacoa, el activista Joel Parson contó en redes sociales que llevaban dos días en apagón. "Cuarenta y ocho horas sin luz... Abajo el comunismo", comentó.

En San Miguel del Padrón, residentes de varias zonas se manifestaron en las calles tras varios días sin electricidad, según comunicó a Martí Noticias Marleni Aguilar.

"Ya a las 4 de la tarde quitan la corriente hasta el otro día. Es Reboredo, Siboney, Merceditas y la Prosperidad. Esos cuatro repartos de aquí del consejo número cuatro de San Francisco de Paula son los que están protestando en estos momentos", detalló.

Aguilar afirmó que los cuerpos policiales se presentan una vez que terminan las manifestaciones,

Testimonios recogidos por Martí Noticias indican que agentes policiales se hacen pasar por ciudadanos comunes en cuadras y barrios de La Habana con el objetivo de identificar a quienes protestan.

Desde Santos Suárez, Yanaisy Curbelo describió este proceder de las fuerzas del orden: “Lo mismo andan en chancleta, en short, en camiseta, con mala pinta, mal vestidos, como quiera, se ponen a revisar la basura y ahí se pasan horas como si fueran mendigos. Porque ellos sí son los verdaderos disfrazados, y al otro día van a tu casa, te tocan la puerta como estés, en las condiciones que estés, ellos te llevan”.

El activista Orlando Ramírez contó que en Cuba "la gente sale, protesta, pide electricidad, agua, comida, libertad"... Hay que pedir que renuncien, precisó.

En redes sociales hay reportes de otras manifestaciones en Párraga y la Calzada de 10 de Octubre.

Para este miércoles, la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronostica que durante el horario de mayor consumo el sistema solo podrá cubrir el 37% de la demanda de electricidad del país.