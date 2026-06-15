Asamblea de la Resistencia pide en Lituania suspender fondos de la UE al régimen cubano

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El secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), Orlando Gutiérrez-Boronat, pidió este lunes ante el Parlamento de Lituania apoyo para poner fin a la financiación europea destinada a programas de cooperación con Cuba y respaldar el Acuerdo de Liberación como una vía para una transición democrática en la isla.

Durante la “Conferencia Internacional sobre la Libertad del Hemisferio Occidental: el vínculo con Europa del Este”, Gutiérrez-Boronat solicitó a funcionarios y parlamentarios que apoyen “eliminar el financiamiento europeo al régimen comunista cubano” y reconocer el documento suscrito entre la ARC y la plataforma Pasos de Cambio.

El dirigente opositor también instó a combatir “los mitos diseminados por el castrismo para mantenerse en el poder” y describió las protestas populares en la isla como el “motor del cambio”.

"Estamos más cerca que nunca del cambio en Cuba, pero todos sabemos que el régimen no está derrotado hasta que realmente sea derrotado. No existe una varita mágica. El motor del cambio es el pueblo cubano", comentó.

"Contamos ahora con una administración en Estados Unidos que ha mostrado una postura firme y de principios frente al régimen cubano. También es importante impedir que continúe utilizando recursos provenientes de Europa y de otros países para mantenerse en el poder y enriquecer a sus dirigentes!, agregó.

La reunión, organizada por los legisladores lituanos Žygimantas Pavilionis y Emanuelis Zingeris, congregó a funcionarios estadounidenses, representantes gubernamentales y parlamentarios de Europa Central y Oriental, además de dirigentes y activistas de Cuba, Venezuela y Bolivia.

Entre los participantes estuvieron Barbara Feinstein, subsecretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental; Kara C. McDonald, embajadora de Estados Unidos en Lituania; y Juozas Olekas, presidente del Parlamento lituano.

"Existe una oportunidad histórica para la libertad de Cuba. El pueblo cubano es el protagonista de ese cambio. También existe un consenso creciente en América Latina y un número cada vez mayor de países europeos que respaldan la causa de la libertad para Cuba... Debemos rechazar el mito de la Revolución castrista. Su propósito ha sido la expansión internacional del socialismo y del comunismo", dijo Gutiérrez-Boronat.

"Pedimos el reconocimiento del Acuerdo para la Liberación, firmado por las dos principales coaliciones de la resistencia cubana, como marco para una transición democrática", precisó.

Antes del encuentro, Olekas destacó la experiencia de su país tras la ocupación soviética y sostuvo que “Lituania, que sobrevivió a la ocupación soviética y restauró su independencia, ha acumulado una experiencia única de libertad y cambio democrático”.