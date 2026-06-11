Congreso español respalda Acuerdo de Liberación para una transición democrática en Cuba

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La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España aprobó este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el Partido Popular y respaldada por VOX que expresa apoyo al “Acuerdo de Liberación”, una iniciativa promovida por organizaciones opositoras y de la sociedad civil cubana como hoja de ruta para una transición democrática en la isla.

La medida constituye el primer respaldo parlamentario explícito al acuerdo suscrito por las coaliciones Asamblea de la Resistencia Cubana y Pasos de Cambio, integradas por grupos opositores dentro y fuera de Cuba.

Según informó el Centro para una Cuba Libre (Center for a Free Cuba) desde Madrid, el texto aprobado condena la represión ejercida por el gobierno cubano, exige la liberación de los presos políticos y respalda “un proceso de transición pacífica hacia la democracia”.

Durante el debate en la comisión, la diputada del Partido Popular Belén Hoyo pidió el respaldo de los legisladores y afirmó: “Les pedimos que apoyen a quienes no tienen voz, a quienes están encarcelados, a quienes sufren carencias, a quienes viven sin libertades. Porque la condena a la revolución no puede ser una cadena perpetua y la dictadura cubana debe terminar ya”.

La iniciativa plantea, entre otros puntos, reconocer el Acuerdo de Liberación como una referencia para una salida “democrática, pacífica y ordenada” en Cuba, además de reclamar la excarcelación inmediata e incondicional de los presos políticos y reforzar el apoyo a activistas, medios independientes y organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos.

El texto reclama “memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo causado por organizaciones formadas, entrenadas, financiadas o coordinadas desde Cuba”, y menciona específicamente a la organización separatista vasca ETA.

El diputado de VOX José María Sánchez citó declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para sostener que “prácticamente todos los grupos terroristas de izquierda radical violenta en América Latina han dependido, en algún momento, del apoyo de Cuba”.

Tras la aprobación de la proposición, John Suárez, director ejecutivo del Center for a Free Cuba, celebró la decisión y afirmó que “los miembros del Parlamento español reconocen el Acuerdo de Liberación y que la soberanía de Cuba reside en el pueblo cubano, no en la dictadura que lo oprime”.

El Acuerdo de Liberación fue proclamado el 2 de marzo por organizaciones opositoras cubanas y propone una transición dividida en cuatro etapas —liberación, estabilización, reconstrucción y democratización— que desembocaría en elecciones libres y multipartidistas.