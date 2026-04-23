Fe, exilio y esperanza: Miami se une por una Cuba libre este domingo

Getting your Trinity Audio player ready...

Líderes religiosos, activistas y miembros de la comunidad cubana del sur de Florida convocan para este domingo a la jornada “Unidos por una Cuba libre”, que se realizará en el Bayfront Park, en el centro de la ciudad.

El evento busca reunir distintas voces del exilio bajo un mismo mensaje: acompañar al pueblo cubano con solidaridad, fe y respaldo moral, en medio de la crisis política, económica y social que atraviesa la isla.

El anuncio fue realizado desde la alcaldía de Miami, donde organizadores destacaron que la actividad será un espacio de encuentro espiritual y de unidad. Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, aseguró que delegaciones de varias ciudades del sur de Florida participarán en la jornada.

“Es un evento de oración por la salvación de Cuba del comunismo… es importante este acto de fe”, afirmó Gutiérrez durante la convocatoria.

La actividad ha sido planteada como un acto de “unión de voluntades”, con la participación de líderes religiosos, artistas, activistas y familias cubanas de distintas generaciones.

El exprisionero político y líder opositor, José Daniel Ferrer también respaldó la iniciativa, destacando el papel de la fe en los procesos de cambio social.

“Desde los tiempos bíblicos… siempre la oración ha estado presente”, señaló.

Un mensaje de unidad desde el exilio

Los organizadores insisten en que el objetivo principal es proyectar una sola voz, más allá de diferencias políticas o generacionales dentro del exilio cubano.

Durante la rueda de prensa se presentó además un video con testimonios de ciudadanos en la isla quienes invitan a sumarse espiritualmente a la jornada.

El empresario cubanoamericano Iván Herrera también destacó la urgencia de mantener la presión moral y el apoyo internacional.

“Ese pueblo no puede seguir sufriendo”, expresó.

Autoridades locales, incluyendo comisionados de la ciudad de Miami, subrayaron la importancia de que la comunidad cubana mantenga visible su causa en espacios públicos y democráticos.

Los organizadores han pedido a los asistentes acudir con banderas cubanas.