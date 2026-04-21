Detenidos por segunda vez en menos de 24 horas Berta Soler y Ángel Moya

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El exprisionero político Ángel Moya denunció este martes que fue detenido nuevamente junto a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, apenas horas después de haber sido liberados tras un arresto previo.

Según explicó a Moya a Martí Noticias, ambos fueron interceptados por agentes de la policía y de la Seguridad del Estado en la mañana del martes mientras se trasladaban en un ómnibus hacia el municipio de Guanabacoa. “Nos dimos cuenta que nos venía siguiendo”, relató.

El activista aseguró que, tras descender del vehículo, fueron detenidos de inmediato y conducidos a una unidad policial. “Fuimos detenidos por el represor de la Seguridad del Estado y dos mujeres paramilitares que venían en el auto patrulla y nos conminaron a subir”, afirmó.

Moya indicó que permanecieron retenidos inicialmente dentro de una patrulla durante aproximadamente dos horas antes de ser trasladados a celdas separada. Durante su reclusión comenzaron a protestar “con consignas contra la tiranía comunista cubana”.

Posteriormente, ambos fueron llevados a un interrogatorio en el que, según dijo, las autoridades reiteraron las amenazas en su contra del día anterior. “Nos recordó y advirtió que teníamos una medida cautelar de prisión domiciliaria y que la misma podría ser revocada a internamiento”, señaló Moya.

El opositor también afirmó que un oficial advirtió a Soler que sería arrestada nuevamente si portaba ropa blanca, símbolo asociado a las Damas de Blanco. “Le dijo que quedaría detenida cada vez que se encontraran en sus pertenencias ropas blancas”, aseguró.

Ambos fueron liberados nuevamente alrededor de las 2:00 p.m. y su servicio de internet continuaba inestable. Soler “no cuenta con los servicios de internet y telefonía celular”, dijo.