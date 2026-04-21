Arrestan en La Habana a líderes opositores Berta Soler y Ángel Moya

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La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el opositor y exprisionero político, Ángel Moya, fueron arrestados este lunes en La Habana y sometidos a interrogatorios por agentes de la Seguridad del Estado.

Según explicaron, la detención ocurrió alrededor de las 10:00 a.m. en la avenida Luyanó por un operativo conjunto de la policía y agentes vestidos de civil.

Soler afirmó que un oficial le preguntó si tenía intención de viajar a Estados Unidos para visitar a sus nietos. "Le respondí que si, que me quitaran la medida cautelar y que, sí iría, yo regresaba a Cuba. También me dijo que yo insitaba en las redes sociales, e iba a la iglesia, y que por eso podía ir presa".

Moya señaló que durante la detención un oficial los amenazó diciéndoles que no habría "espacio ni tribuna para ustedes si los americanos invaden a Cuba. Por supuesto que le respondí, diciéndole: Como yo estoy viendo la cosa, cuando llegue ese día a ustedes no les dará el tiempo para asesinarnos".

"Además, el oficial interrogador nos recordó que estábamos bajo un proceso investigativo y podríamos ir preso por tener una medida cautelar de prisión domiciliaria y por ser deudores de multas.

Soler y Moya permanecieron detenidos durante varias horas en celdas junto a acusados de delitos comunes antes de ser liberados la noche del mismo día. Ambos denunciaron además que, tras su liberación, sus servicios de telefonía móvil e internet fueron bloqueados.

Según el más reciente informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), solo en marzo registraron un total de 185 agresiones. La cifra constituye un aumento del 44% respecto al mes anterior.