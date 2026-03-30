Movimiento opositor cubano Damas de Blanco cumple 23 años

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Este lunes el movimiento Damas de Blanco cumple 23 años. El grupo se formó en 2003 como reacción al encarcelamiento de 75 opositores políticos, activistas y periodistas independientes durante la llamada Primavera Negra en Cuba.

Vestidas de blanco, muchas de las esposas, madres e hijas de los detenidos y condenados a altísimas penas de prisión comenzaron a asistir a misa en la iglesia de Santa Rita, en La Habana, y caminar por la Quinta Avenida de Miramar con gladiolos en las manos y fotos de sus familiares.

El movimiento, que se extendió al resto de las provincias del país, se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en la isla.

Su líder inicialmente fue Laura Pollán, quien falleció en 2011. Desde entonces, Berta Soler quedó al frente.

Tras la liberación del grupo en 2011, el grupo amplió sus demandas. En 2005, el Parlamento Europeo les otorgó el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento, un reconocimiento que las integrantes recibieron en persona en 2013. En esa ocasión, su líder, Berta Soler, calificó el premio como un “escudo” para el grupo a su regreso a Cuba.

Organizaciones internacionales también han respaldado su labor. Amnistía Internacional ha reconocido a los familiares de las integrantes como prisioneros de conciencia. En 2018 el Instituto Cato les concedió el Premio Milton Friedman por la Libertad.

A lo largo de más de dos décadas, las Damas de Blanco han denunciado detenciones, actos de repudio y agresiones físicas durante sus caminatas dominicales. Varias integrantes han sido arrestadas de forma temporal y otras permanecen encarceladas, entre ellas Sayli Navarro y Sissi Abascal.