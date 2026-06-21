Veteranos del exilio cubano buscan participar en la reconstrucción del país tras un cambio en Cuba

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Veteranos del Directorio Revolucionario Estudiantil (DRE) expresaron su decisión de participar activamente en la reconstrucción del país tras un cambio democrático en Cuba y aseguraron que para la isla se aproximaba lo que definieron como “la hora de la liberación, de la decencia y de la reconciliación nacional”.

“En este momento de crisis terminal, tras 67 años de un comunismo opresor e improductivo en Cuba, declaramos que no somos ajenos al proceso liberador que la nación requiere y estamos decididos a formar parte activa en la reconstrucción de nuestro país. Así lo hemos comunicado a todos nuestros cuadros veteranos en la isla y en el exilio”, declararon en un documento público.

Dirigido al pueblo cubano y a la comunidad internacional y firmado por más de 60 miembros del DRE en el exilio y dentro de la isla, los veteranos combatientes de esta organización, creada en Miami en septiembre de 1960, llamaron a la élite gobernante en Cuba a que deje el poder y se vaya del país.

“¡Váyanse a otros lares donde la opresión sea oficial y admitida! El pueblo de Cuba no los quiere. Ya ustedes lo saben. ¡Cuba aspira a otro modelo más humano y libre!”, afirmaron en este documento.

Alberto Müller, fundador del DRE, dijo a Martí Noticias que ese documento lo que expresa es la voluntad de los veteranos combatientes de esta organización de hacer su aporte a la solución definitiva del cambio en la isla.

“Lo único que busca es poner humildemente un granito de arena en la solución de la tragedia del pueblo cubano que requiere justicia, libertad y decencia”, declaró el también exprisionero político cubano.

El documento pidió además que termine ya lo que llamó “los desafueros y la avaricia totalitaria del gobierno cubano y de su corrupta estructura administrativo-militar".

“Deben cesar de inmediato y abandonar el poder para permitir que Cuba abra sus brazos a la libertad y a la decencia”, afirmó.

Según Müller, la situación en Cuba está en una fase ya que necesita de una toma de decisiones. “El documento intenta ayudar a la ejecución final de la dictadura. La solución es que desaparezca el presidio, la tortura, la represión. Eso tiene que desaparecer”, apuntó.

El fundador del DRE también explicó que no buscan violencia, pero que quienes hoy están en el poder en la isla ya sobran. “No queremos venganza, ni abusos, pero los que sobran que se vayan”, aseveró Müller.

Los veteranos combatientes del DRE expresaron además en su documento público que confían en que se instaure en Cuba, “de una vez y por todas, el imperio de la justicia”.

“Que Cuba recupere su libertad y su dignidad plena para edificar una nación fundada en el amor y la solidaridad entre todos los cubanos”, sentenció la publicación.

El documento recordó la trayectoria de los veteranos combatientes del DRE desde la creación del Periódico Universitario Trinchera en la Universidad de La Habana, en 1959, y la protesta de la Federación Estudiantil Universitaria en el Parque Central de La Habana, el 5 de febrero de 1960, ante la visita a Cuba de Anastas Mikoyan, entonces viceprimer ministro de la extinta Unión Soviética.

La publicación citó además la creación en 1961 por parte del DRE de un ejército clandestino para la toma de La Habana, acción armada que, de acuerdo con el documento, “buscaba neutralizar al enemigo en las ciudades de Holguín, Santiago de Cuba, Bayamo, Manzanillo y en todo el territorio montañoso del sur de la provincia oriental, para respaldar el impacto de la invasión de nuestros valerosos compañeros de la Brigada de Asalto 2506”.