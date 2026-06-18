Organizaciones médicas del exilio se unen para reconstruir sistema de salud tras un cambio en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Organizaciones médicas del exilio cubano anunciaron este miércoles en Miami el inicio de proyecto conjunto que busca participar en la reconstrucción del hoy muy depauperado sistema de salud en Cuba, cuando ocurra un cambio democrático en la isla.

La Colonia Medical Center es la primera compañía que se unió a este proyecto de la iniciativa "911 Cuba", que desde hace años protagonizan las organizaciones del exilio Solidaridad Sin Fronteras y la Cruz Verde Internacional, para enviar asistencia médica directa al pueblo cubano.

“Estamos coordinando con diferentes empresas, compañía e instituciones estadounidenses y cubanoamericanas que estén dispuestas a participar en este proyecto para la reconstruir del sistema de salud cubano en caso de que ocurra un cambio sociopolítico dentro de la isla”, declaró a Martí Noticias el doctor Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad sin Fronteras.

Según explicó, están agrupando a empresas de salud, laboratorios, farmacéuticas, clínicas que quieran invertir en la recuperación de todas las instalaciones médicas en Cuba o edificar nuevas.

“Luego buscamos estructurar un sistema de salud diferente en Cuba, que incluiría un sector privado y obviamente un programa social como lo hay en este país para los más necesitados”, afirmó.

La doctora Taimy Alfonso, presidenta de la Cruz Verde Internacional, dijo a Martí Noticias que están uniendo fuerzas con compañías en el exilio que han crecido en el sector de la salud en Estados Unidos.

“Lo que vamos a hacer es crear un sistema de recuperación en el sector de la salud en Cuba, brindando profesionales en el sector que ya tenemos, brindando suministros de compañías que existen aquí, en lo que es el sur de la Florida, que la mayoría son dueños cubanos, que quieren formar parte de esto y quieren brindar los servicios que ya tenemos aquí en los Estados Unidos a nuestro pueblo cubano”, comentó.

Para el doctor Jorge Acevedo, presidente y fundador de la Colonia Medical Center, la entrada de la compañía médica que encabeza en este proyecto, es una respuesta a lo que él considera lo que representaría el exilio cubano cuando haya un cambio en la isla.

“Cuba está esperando por nosotros. Y nosotros nos estamos organizando y estamos preparando muchas cosas buenas para el pueblo de cubano”, dijo a Martí Noticias.

El doctor Acevedo envió un mensaje a los habitantes de la isla de que no le tengan miedo a iniciativas como esta de ayuda desde el exilio en Miami.

“Como médicos cubanos queremos ayudar y queremos que, cuando Cuba sea libre, cuente con un sistema de salud que de verdad sea decente. Porque nosotros cuando llegamos a este país estábamos ciegos, sin saber lo que es un verdadero sistema del cuidado de la salud de un ser humano”, apuntó.

Este proyecto de asistencia para reconstruir el sistema de salud en la isla desde el exilio cubano en Miami, se anuncia en momentos de un agravamiento extremo de la crisis que desde hace años enfrentan los servicios médicos en Cuba, relegados incluso en los últimos años en cuanto a las prioridades de inversión de las autoridades cubanas.

Según informó la doctora Carilda Peña García, viceministra del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba, el pasado 9 de junio en la oficialista Mesa Redonda de la Televisión Cubana, este sector en la isla sufrió pérdidas económicas, entre marzo de 2024 y febrero de 2025, por encima de los 288.000.000 de dólares.

Datos de la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), que salieron a la luz a mediados de 2025, revelaron que la inversión del régimen en el sector de salud y la asistencia social de la isla en 2024 sólo fue del 1,3 % de la inversión total en el país, muy por debajo de 34,7 % que La Habana destinó ese año para el turismo y la hostelería.

En una publicación en sus redes sociales el pasado 9 de junio, la activista cubana Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, cuestionó en una publicación en su perfil de Facebook que la propaganda del régimen en la isla intentara vender lo que calificó de “imagen idealizada” cuando miles de familias en el país sufren el deterioro de los hospitales, la crisis sanitaria y la escasez de todo tipo de recursos en la atención médica.

“En una Cuba libre, ¿quién asumirá la responsabilidad? ¿Quién responderá por los cubanos que sufrieron la falta de medicamentos, por los niños que no recibieron tratamientos a tiempo y por los ancianos que murieron esperando atención médica? Son preguntas que ningún funcionario del sistema de salud debería poder evadir”, escribió Crofs.