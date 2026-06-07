Cubanos temen que crisis con la basura se agrave aun más este verano en La Habana

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La crisis de las montañas de basura en las calles de La Habana podría agravarse aún más este verano en medio de la escasez de combustible que ha paralizado prácticamente la recogida de basura en la capital cubana.

De acuerdo con un recorrido de la agencia Associated Press (AP) por calles habaneras, los pobladores temen que las condiciones con la basura sean aún peores en los próximos meses mientras aumenta el tiempo de calor del verano y el comienzo este 1 de junio de la temporada de huracanes hasta el próximo 30 de noviembre.

“Estamos frente al Hermanos Ameijeiras, un hospital famoso en este país”, dijo a AP María Odalys Ramírez mientras elevaba la vista al edificio que se erige con sus 24 pisos en el corazón del municipio de Centro Habana frente al Malecón.

Este hospital colinda con un vertedero de basura sobre la calle Belascoaín.

“Lo que usted está mirando es deprimente. La situación que hay con la basura en esta zona, las moscas, la insalubridad, las ratas”, se lamentó Ramírez, una ama de casa de 63 años que, apenas abre la puerta de su casa cada día, se topa con pilas de desperdicios.

Ramírez vive enfrente del emblemático hospital Ameijeiras y se refirió al improvisado vertedero sobre la acera, lleno de comida en descomposición, bolsas rotas, cartones y escombros, asediado por moscas, gatos y un hedor que se expandía con la brisa que entraba del mar cercano.

“Esta pila de basura no debería estar aquí. Deberían buscar otro lugar para ponerla, y no en una zona céntrica y habitada como esta. Esto de aquí es una vergüenza”, denunció.

Ante la falta de respuesta desde hace tiempo de las autoridades de Servicios Comunales para garantizar una recogida estable de la basura en La Habana, los cubanos comenzaron a quemar los desechos en las calles, una decisión desesperada que tiene en alarma a las autoridades sanitarias porque consideran que ese es un humo potencialmente tóxico.

Odalys Goicochea Cardoso, directora del Departamento de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, admitió a la AP que la situación podría agravarse con el aumento de las temperaturas y la inminente llegada de las lluvias.

“Es un problema ambiental en la ciudad y en el país en general. Afecta las condiciones sanitarias y la salud de la comunidad”, advirtió la funcionaria cubana de Medio Ambiente.

El reporte indicó que hay calles parcialmente bloqueadas por la basura, mientras automóviles, bicis y peatones pasan esquivándola y los vecinos se quejan de que los camiones recolectores trabajan irregularmente.

“En nuestra estrategia ambiental nacional y específicamente en la que tiene la provincia de La Habana se ha identificado como una de las principales problemáticas ambientales el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos”, señaló a la AP la directiva del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente.

A mediados de 2025, la estatal empresa Servicios Comunales afirmó que La Habana producía 30.108 metros cúbicos diarios de desechos sólidos, pero sólo se recogían 17.000. En ese momento estaban trabajando apenas el 57% de los equipos recolectores debido a daños mecánicos y falta de repuestos, según el argumento de las autoridades.