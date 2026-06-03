Vecinos del Vedado protestan por apagón de más de 20 horas

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Vecinos de varias zonas del Vedado salieron a las calles este martes para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, tras permanecer más de 20 horas sin corriente en medio de la creciente crisis energética que atraviesa Cuba.

Las manifestaciones se registraron en los alrededores del emblemático edificio Focsa y en otras calles cercanas, según testimonios de residentes y activistas consultados por Martí Noticias.

Zelandia Pérez, vecina de la zona, confirmó que el descontento estalló después de prolongados apagones que afectaban a numerosos edificios del área.

“Hubo otra protesta con sonadas de calderos aquí en H entre 11 y 13. Toda esa zona llevaba 20 horas sin luz. Se la pusieron y a los 15 minutos se la volvieron a quitar. Las personas ya acaloradas, molestas, empezaron a sonar calderos”, relató.

Asimismo, indicó que se reportaron acciones similares en calles cercanas al Focsa. “También sabemos que hubo sonadas de calderos en las zonas aledañas al Focsa, en las calles L y N. Hubo toque de calderos casi al mismo tiempo que aquí”, afirmó.

La mujer detalló que "la policía llega y no actúan si no hay ofensas ni personas que traten de agredirlos. No obstante, aclaró, "me estaban diciendo que la policía no actúa, pero graba. Y al otro día van a buscar a las personas que grabaron a sus casa sy se las llevan detenidas".

De acuerdo con el activista José Alberto Álvarez Bravo, que transitó varias de las cuadras donde ocurrieron las protestas, ya estas habían concluido pero permanecían desplegados efectivos policiales y agentes del Ministerio del Interior en la zona.

Las protestas ocurrieron el mismo día en que la Unión Eléctrica de Cuba reconoció una nueva situación crítica del Sistema Eléctrico Nacional y pronosticó que más de la mitad del país estaría apagado en el horario pico.

La crisis energética ha sido uno de los principales detonantes del malestar social en la isla durante los últimos meses. El Observatorio Cubano de Conflictos, perteneciente a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, registró 1.311 protestas, denuncias y expresiones públicas de descontento durante mayo.

Según el Observatorio, el mes pasado estuvo marcado por “la oleada más larga de protestas callejeras” documentada por la organización, con reportes de cacerolazos, bloqueos de calles, barricadas improvisadas y consignas contra el gobierno en distintas localidades del país, especialmente en La Habana.

(Con reporte de Yolanda Huerga para Martí Noticias)