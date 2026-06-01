Otra noche de cacerolazos y protestas en La Habana

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Cubanos en distintas localidades del país salieron a protestar durante la noche del domingo, en medio de una crisis energética que mantiene extensos apagones en toda la isla.

Desde el reparto Zamora en Mariano, vecinos denunciaron haber permanecido cerca de 16 horas sin servicio eléctrico.

Según testimonios publicados en redes sociales por la cibernauta Zea Gisselle, residentes de la zona comenzaron a manifestarse desde sus viviendas mientras persistía la interrupción del suministro bajo un intenso aguacero.

La residente en el capitalino municipio de Marianao también reportó la detención de una mujer que reclamaba alimentos para su hijo durante la protesta. De acuerdo con la denuncia, la madre fue trasladada por agentes policiales y posteriormente liberada alrededor de las 2:00 de la madrugada con un acta de advertencia.

Martí Noticias tuvo acceso a la citación emitida por la 6ta Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Marianao. El documento cita a Yancis Valladares Cruzata a comparecer ante las autoridades para el 2 de junio a las 8:30 de la mañana y señala como actuante al primer teniente de la PNR Yander Soler.

Por otra parte, la periodista independiente Camila Acosta informó sobre un cacerolazo registrado en el barrio de Cayo Hueso, en Centro Habana, otra muestra del creciente descontento ciudadano.

La Unión Eléctrica (UNE) pronostica para este lunes una afectación de hasta 1.970 megavatios durante el horario de máxima demanda.

Según el parte oficial, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional era de 1.160 MW en la mañana de este lunes, frente a una demanda de 2.689 MW. La empresa estatal atribuyó el déficit a averías en varias unidades termoeléctricas, labores de mantenimiento y la falta de combustible que mantiene fuera de servicio numerosas plantas de generación distribuida.

La crisis energética se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población cubana y ha provocado protestas en distintas provincias durante los últimos meses.